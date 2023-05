Infografia - IDESCAT

La renda familiar disponible bruta per habitant va baixar a la majoria de comarques catalanes el 2020, segons informa l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) aquest dimecres en un comunicat.

Les comarques on va disminuir més van ser l' Alta Ribagorça (Lleida) (-8,3%), i Aran (Lleida) (-6,1%), mentre que la comarca del Pla d'Urgell (Lleida) va ser l'única que va tenir un creixement positiu (1,4%) ia la Ribera d'Ebre (Tarragona) i al Pla de l'Estany (Girona) es va mantenir estable.

Aquesta disminució "va estar condicionada pels efectes econòmics derivats de la crisi sanitària del Covid-19 i va trencar la tendència de creixement dels darrers sis anys".

La comarca amb la renda per habitant més elevada va continuar sent el Barcelonès (19.400 euros), que va superar en un 10,4% la mitjana catalana de 17.600 euros. El van seguir el Baix Llobregat (18.300 euros) i el Vallès Occidental (18.100 euros). Per contra, l'Alt Urgell i la Noguera són les que van tenir una renda menor (totes dues amb 13.800 euros).

Matadepera (Barcelona) va ser el municipi de més de 5.000 habitants amb la renda més alta amb 28.100 euros, seguit de Sant Just Desvern i Alella (Barcelona), amb 26.800 euros i 26.400 euros respectivament.

Les comarques amb les rendes més baixes van ser l' Alt Urgell i la Noguera (Lleida), amb 13.800 euros totes dues, i els municipis que van experimentar una disminució més gran van ser Lloret de Mar (Girona) i Ulldecona (Tarragona), amb 11.400 euros i 11.700 euros respectivament.

PRINCIPALS INGRESSOS



La comparació del comportament dels principals components de la renda respecte de l'any anterior mostra que la remuneració d'assalariats i l'excedent brut d'explotació van baixar un 4,2% i un 10,6% respectivament, mentre que les prestacions socials van pujar un 15% 3%.

El principal ingrés de les famílies va ser la remuneració d'assalariats (56%) i, a 36 comarques, el segon ingrés van ser les prestacions socials. La Pobla de Lillet és el municipi on el pes de les prestacions socials sobre el total dels principals ingressos va ser més elevat (43,1%) i és l'únic on va representar el principal ingrés de les llars.

