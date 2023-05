Foto: @EP

Telefónica va facturar 10.045 milions d'euros en el primer trimestre d'aquest any, un 6,7% més que els 9.410 milions d'euros reportats en el mateix període de l'exercici anterior, segons ha informat la companyia aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

D'aquesta manera, la firma presidida per José María Álvarez-Pallete va situar la seva facturació trimestral per sobre de les previsions de mercat, que estimaven uns ingressos per al període d'entre 9.700 i 9.800 milions d'euros.

Així, l'operador ha destacat que aquests resultats consoliden l'acompliment positiu en els tres primers mesos de l'any de les seves principals filials. A Espanya va elevar els seus ingressos un 0,3%, fins als 3.088 milions d'euros, a Alemanya van créixer un 8% (2.101 milions d'euros) i al Brasil la facturació fins a març es va situar en 2.282 milions d'euros (+17,5% interanual).

Així mateix, al Regne Unit va millorar els seus nivells de creixement orgànic, fins als 2.947 milions d'euros, i Hispam va continuar evolucionant en el seu objectiu d'aconseguir una exposició a la regió modulada i sostenible.

En aquest context, la companyia també va presentar increments generalitzats dels ingressos en tots els segments i unitats de negoci en el primer trimestre de l'exercici "malgrat les tensions inflacionistes".

D'altra banda, el benefici net de Telefónica va ser de 298 milions d'euros (-57,9% interanual), quan el consens de mercat estava entre els 300 i els 305 milions d'euros.

En aquest sentit, tres factors (cap vinculat amb l'activitat comercial i del negoci) expliquen la disminució del benefici net, segons ha indicat la companyia.

D'una banda, en el primer trimestre de 2022 es va anotar una plusvàlua de 200 milions per la venda del 60% de la seva filial de fibra a Colòmbia a KKR, al mateix temps que també van influir "factors financers", com l'actualització de la posada en equivalència de Virgin Media O2, que resta aquesta vegada 188 milions d'euros, quan en el primer trimestre de 2022 va sumar 72 milions.

A això s'hi suma una major contribució fiscal, atès que Telefónica va pagar més impostos en el primer trimestre de l'any, en concret, 162 milions d'euros, quan en el mateix període de l'any anterior va abonar 94 milions d'euros.

Així mateix, el resultat operatiu abans d'amortitzacions (Oibda) es va situar en 3.121 milions d'euros al tancament del primer trimestre (-2,4% interanual), "assolint un nivell estable i constant gràcies al creixement dels ingressos i al focus en l'eficiència", ha assenyalat l'empresa.

"Hem començat l'any amb força, malgrat l'enorme repte que comporta l'entorn econòmic global. Continuem executant el nostre pla estratègic i vam sumar un trimestre més de creixement accelerat dels ingressos en totes les regions en les quals Telefónica està present", ha destacat Álvarez-Pallete.

A més, ha ressaltat que la companyia va ben encaminada cap al compliment dels seus objectius financers per al conjunt de l'exercici. "Podem confirmar igualment el dividend previst per 2023. Telefónica segueix complint el seu compromís de reducció de deute i continua enfortint el seu balanç gràcies a la seva capacitat d'anticipació", ha agregat el primer espasa de l'empresa.