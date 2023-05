DJ Verse, Paco Roncero i Martina Matencio, protagonistes de la campanya “Una conversa pendent”.

Gairebé un de cada quatre treballadors en actiu, de 16 a 64 anys, ja compta amb estudis de Formació Professional (FP), segons una anàlisi realitzada per CaixaBank Dualiza a través de les dades de l'Enquesta de Població Activa.

Aquestes xifres mostren que dels més de vint milions de treballadors ocupats 4.900.000 tenen estudis de FP i suposen una representació de la tendència a l'alça que tenen aquests estudis. Els treballadors amb estudis de FP suposaven 4.730.000 al final del 2021 i 4.495.000 del final del 2020. Aquest creixement continu és un reflex de l'alta empleabilitat de la FP tenint en compte que els empleats amb estudis universitaris suposen 5.800.000.

Tot i això, aquestes dades contrasten amb una percepció diferent de la societat sobre la FP. Segons l'anàlisi 'II Estudi sobre la percepció de la Formació Professional de mares i pares' de CaixaBank Dualiza y Educar es Todo, aquesta modalitat educativa segueix sense tenir el reconeixement que es mereix a la societat espanyola.

La manca d'informació, la influència de les famílies i els prejudicis heretats d'aquestes són les causes principals

Segons les dades de l'estudi, un 77% considera que hi ha prejudicis cap a la formació professional. Entre ells, figura la valoració dels alumnes universitaris -un 72% dels enquestats creu que se'ls valora més que als estudiants de FP- o la demanda laboral -un 57% considera que les empreses solen decantar-se més per estudiants universitaris que per els d'FP-.

D'altra banda, gairebé 6 de cada 10 de les mares i els pares enquestats aconsella els fills sobre els seus estudis i prop del 30% reconeix haver intentat condicionar-los. A més, un 37% creu que ells són els que més influeixen en la decisió que prenen els fills, per sobre de l'escola, els professors o els amics.

Com que aquesta és la influència que ells mateixos consideren que exerceixen sobre els seus fills, és rellevant que pràcticament la meitat dels enquestats desconeix què és la Formació Professional Dual i un 6% afirma no haver-se informat perquè no ho creu necessari.

Una conversa pendent amb Paco Roncero, Martina Matencio i DJ Verse

En aquest context i amb l'objectiu de mostrar la veritable realitat de l'FP actual a través de persones que van fer aquests estudis i han desenvolupat la seva carrera professional amb èxit d'acord amb ells, CaixaBank Dualiza ha volgut mantenir una conversa amb tres celebritats, en el marc de la campanya 'Redefinint el futur professional' . Amb el títol 'Una conversa pendent', Paco Roncero , un dels màxims representants de la cuina d'avantguarda a Espanya; Martina Matencio , famosa fotògrafa que ha treballat per a marques com Vogue, Armani o Netflix; i el reconegut DJ i beatmaker , DJ Verse, han explicat com a partir de la seva formació en FP han llaurat la seva reeixida carrera professional.

Tota aquesta conversa queda reflectida en tres peces audiovisuals que estan disponibles a www.caixabankdualiza.es/unaconversacionpendientefp

A través seu, els tres protagonistes coincideixen en la importància de trobar i perseguir allò que a un li agrada. Paco Roncero assegura que “ és important que als nens i nenes se'ls informi a l'escola sobre totes les possibilitats que tenen al seu abast ” i de la mateixa manera, DJ Verse assenyala que “ als nois i noies els diria que mirin totes les opcions que hi ha, més enllà de les preestablertes”. Per la seva banda, Martina Matencio afirma que “l'FP és un camí més curt cap al teu somni”.