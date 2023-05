Una dona comprant carn a un mercat. Foto: Europa Press

L'Índex de Preus de Consum (IPC) va pujar un 0,6% a l'abril en relació amb el mes anterior i va elevar vuit dècimes la taxa interanual, fins al 4,1%, per l'encariment dels carburants i una disminució menys intensa dels preus de l'electricitat, segons les dades definitives publicades aquest divendres 12 de maig per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

El ministre d'Afers Econòmics ha atribuït el repunt de l'IPC a l'"efecte base" que suposa comparar la inflació d'abril d'aquest any amb els primers mesos de l'esclat de la guerra a Ucraïna. Tot i la pujada de vuit dècimes, el Departament que dirigeix Nadia Calviño ha subratllat que la dada d'abril "és menys de la meitat" del registrat un any abans.

Per la seva banda, la inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics) va baixar nou dècimes a l'abril, fins al 6,6%, situant-se 2,5 punts per sobre de l'IPC general.

Els responsables del ministeri han atribuït el descens de la inflació subjacent al "fort alentiment" del preu dels aliments, que van registrar "la caiguda més gran de la sèrie històrica" en un mes. En concret, segons l'INE, els preus dels aliments van créixer a l'abril el 12,9% en taxa interanual, més de 3,5 punts per sota de la taxa del març.

En aquest comportament va influir l'abaratiment de llegums i hortalisses i el fet que els preus de la carn, el pa i els cereals, els olis i greixos, i llet, formatge i ous van augmentar menys l'abril d'aquest any que el mateix mes de 2022.

El ministeri ha subratllat que Espanya es manté entre els països amb menys inflació de la Unió Europea i ha defensat que les mesures adoptades el mes de desembre passat "continuen contribuint a esmorteir l'evolució de la inflació".

En termes mensuals (abril sobre març), l'IPC va registrar un augment del 0,6%, dues dècimes més del que va pujar al març (+0,4%) i vuit dècimes per sobre de la dada d'abril del 2022, quan els preus van baixar un 0,2%.

En aquest increment mensual dels preus van influir diversos factors, entre els quals hi havia l'encariment del vestit i el calçat per la nova temporada primavera-estiu; la pujada dels preus dels carburants per a vehicles personals, i el cost més alt dels paquets turístics i dels serveis d'allotjament i la restauració. Per contra, els preus del gas i l'electricitat van baixar un 8,9% i un 3,3% al mes respectivament.