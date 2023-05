Arxiu - Diversos passatgers amb maletes a l'aeroport del Prat.

El Sindicat Espanyol de Pilots de Línies Aèries (Sepla) estudia dur a terme diferents aturades durant l'estiu a totes les companyies aèries representades pel sindicat, a causa de la "inconformitat" amb l'aplicació de serveis mínims "abusius" per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agència Urbana a les vagues vigents d'Air Nostrum i Air Europa.

Així ho ha anunciat el secretari general de Sepla, Javier Fernández-Picazo, a la roda de premsa d'aquest divendres, en què ha explicat que la mesura "està damunt la taula", però encara no hi ha una decisió. "Seria una decisió que cal valorar i negociar", ha afegit.

També apunta que intentaran reunir els diferents col·lectius dins del sector aeri com a tripulants de cabina de passatgers (TCP) i controladors aeris o, fins i tot, els del transport per carretera.

Fernández-Picazo ha lamentat que els serveis mínims del 90% provoquen que els efectes de la vaga "cronifiquin els conflictes" i ha assegurat que l'únic perjudicat "és l'usuari". "Les aerolínies no se senten gens pressionades a la taula de negociació", ha denunciat.

En aquest sentit, ha recordat que hi ha unes 14 sentències o resolucions de l'Audiència Nacional que demanen a l'Administració que "no conculqui el dret fonamental a la vaga dels treballadors i que ho respecti".

Actualment, Sepla té representació sindical en 11 aerolínies, a més de les esmentades Air Nostrum i Air Europa, que són les següents: Iberia, Iberia Express, Vueling, Ryanair, easyJet, Norwegian, Swiftair, Plus Ultra, Jet 2, Eurowings i Evelop.

MESURES CAUTELARS D'AIR NOSTRUM



A més, Sepla ha registrat la sol·licitud de mesures cautelars a l'Audiència Nacional per "vulneració del dret constitucional a la vaga" per l'aplicació "abusiva" dels serveis mínims del Ministeri a les aturades d'Air Nostrum, mentre que també preveu més mobilitzacions a Air Europa per a aquest estiu.

En aquesta línia, el delegat en cap de Sepla a Air Nostrum, Manuel Reyes, ha qualificat d'"inconcedible" que "el Govern permeti a la companyia parapetar-se després d'uns serveis mínims abusius i evitar així arribar a un consens".

La sol·licitud, portada davant la sala contenciosa de l'Audiència Nacional, serà replicada pels pilots d'Air Europa, que començarà amb noves aturades a partir del 22 de maig.

Els pilots d'Air Nostrum van iniciar a finals de febrer una vaga a totes les bases i centres de treball de l'aerolínia, de caràcter indefinit i que es desenvolupa cada dilluns i divendres, en el marc de les negociacions del conveni col·lectiu.

Per part seva, el delegat cap de Sepla a Air Europa, Carlos Sánchez, ha demanat que l'administració pública exerceixi el paper imparcial que se li pressuposa i ha avançat que les mobilitzacions dels pilots "no pararà" i preveu noves aturades estiu , si la direcció de l'aerolínia continua negant-se a escoltar les reclamacions salarials i laborals dels treballadors.

El passat 8 de maig, Sepla va anunciar la convocatòria de vuit noves jornades de vaga a Air Europa per als dies 22, 23, 25, 26, 29 i 30 de maig i l'1 i 2 de juny a totes les bases i centres de treball a Espanya. Anteriorment, ja s'han celebrat aturades els dies 1, 2, 4 i 5 d'aquest mes.

MANIFESTACIÓ ENFRONT DEL MINISTERI



Els sindicats del transport aeri es van manifestar divendres passat en una concentració davant del Ministeri de Transports, en què, en declaracions a Europa Press, van lamentar que "els serveis mínims ronden el 90% o més, cosa que significa que d'uns 80 vols programats al dia que tenen les companyies aèries, només uns 18-20 vols són els que es cancel·len”.

La convocatòria d'aquest divendres va estar liderada pel Sindicat Espanyol de Pilots de Línies Aèries (Sepla) la Unió Sindical Obrera (USO), el Sindicat de Tripulants de Cabina de Passatgers de Línies Aèries (Sitcpla) i l'Associació Sindical Espanyola de Tècnics de Manteniment Aeronàutic (Asetma).