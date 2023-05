El lloguer ja representa el 42% del total de vivendes a la ciutat. | @EP

El mercat de l'habitatge a Barcelona ha experimentat un procés de polarització social els darrers cinc anys, on ha augmentat el percentatge de població que viu de lloguer. Segons l'informe "Generació inquilina" de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), basat en més de mil entrevistes, reflecteix una “gran bretxa” on gairebé la meitat de la població a la capital catalana viu en condicions d'inestabilitat, desnonaments invisibles, precarietat vital i escasses perspectives de millorar la seva situació.

La major part de les persones que resideixen en propietats llogades superen els 35 anys. D'acord amb IDRA, hi ha un nombre semblant de persones entre 35 i 40 anys i entre 40 i 45 anys que depenen del lloguer com a forma d'habitatge. Aquestes dues generacions de llogaters no veuen una sortida a la seva situació i es veuen afectats per la impossibilitat d'heretar un habitatge propi.

La manca de possibilitats d'heretar un habitatge és un altre dels factors que impedeixen a la població inquilina canviar de situació. Set de cada deu persones no preveu heretar res semblant a un pis, mentre que el 20,5% creu que podrà aspirar a heretar, com a màxim, una habitació.

A més, la manca de restriccions perquè els propietaris desallotgin els seus llogaters sense motiu vàlid, ocasiona desallotjaments "invisibles". D'acord amb l'enquesta realitzada, el 70% dels entrevistats no han aconseguit residir al mateix apartament per més de cinc anys, una situació caòtica generada per la llibertat que tenen els propietaris per desallotjar els seus llogaters sense justificació, cosa que es troba regulat a països propers.

El lloguer ja representa a Barcelona el 42% del total d'habitatges. L'informe alerta sobre unes dinàmiques que ja s'estan donant a altres ciutats espanyoles. Barcelona marca tendència en les dinàmiques del mercat del lloguer i el sector immobiliari hi sol experimentar. Ho estem veient amb el lloguer de temporada, que s'està estenent a gran velocitat, i aviat veurem com a Madrid i altres ciutats es reprodueixen aquests mateixos patrons que s'han vist a Barcelona. No serà estrany que apareguin edificis sencers dedicats a residències d'estudiants o a nòmades digitals.