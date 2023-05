Foto: Freepik

Les persones que veuen a l'horitzó la seva jubilació sempre s'interessen per saber quina pensió els quedarà en el futur. Una de les incògnites que afecten aquest càlcul és la baixa , ja sigui per una incapacitat permanent o temporal.

És important tenir en compte que, en calcular la quantitat de la pensió de jubilació, s'aplica a la base reguladora el percentatge general corresponent segons els anys cotitzats a l'organisme que depèn del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, dirigit per José Luis Escrivá . A més, cal tenir en compte el percentatge addicional per prolongar la vida laboral en cas de jubilar-se després de l'edat ordinària establerta, així com el coeficient reductor determinat.

En aquests moments, l'edat legal de jubilació és de 66 anys i quatre mesos ; sempre que s'hagi cotitzat un mínim de 37 anys i nou mesos per rebre el 100% de la pensió. En cas de superar els anys de cotització abans de 66 anys, és possible començar a rebre la pensió abans dels 65 anys. Cal destacar que el càlcul de la prestació està subjecte a les circumstàncies personals i la trajectòria professional de cada individu.

AIXÍ AFECTA LA BAIXA LABORAL A LA JUBILACIÓ

Agafar una baixa laboral pot generar certa preocupació per saber com afecta la pensió de jubilació. No obstant això, és important tenir en compte que durant aquest període d'incapacitat temporal no es deixa de cotitzar a la Seguretat Social. D'acord amb la normativa legal, l'empresa continua fent les cotitzacions corresponents en nom de l'empleat.

No obstant això, aquesta situació només aplica quan la baixa laboral es produeix per contingències comunes, és a dir, causes naturals com malalties comunes, dolors estomacals, embarassos, maternitat i paternitat, entre altres, o per contingències professionals, és a dir, com a conseqüència de la activitat laboral o durant la jornada de treball.

Així mateix, en cas d' incapacitat temporal, es continua rebent la prestació encara que la quantitat mensual de la pensió de jubilació es veurà reduïda. En el cas de les contingències comunes, es rebrà el 60% de la base reguladora del quart al vintè dia, augmentant al 75% a partir del dia 21. D'altra banda, en el cas de les contingències professionals, el percentatge serà del 75 % de la base reguladora des del començament de la baixa.

I AMB LA INCAPACITAT PERMANENT?

La situació de la baixa per incapacitat permanent és diferent. Si es compleixen els requisits establerts per la Seguretat Social (com no haver arribat a l'edat de jubilació, estar donat d'alta i haver cotitzat almenys dos dels darrers 15 anys abans de la sol·licitud), la quantitat inicial serà del 55% de la base reguladora. Aquesta quantitat pot augmentar fins al 75% si la incapacitat permanent es prolonga en el temps.

A més, en cas d'una incapacitat permanent total , es rebrà el 100% de la base reguladora, sense que calgui complir una edat específica, sempre que sigui conseqüència d'una malaltia comuna o accident laboral, s'estigui donat d'alta i s'hagin cotitzat almenys 15 anys, dels quals almenys tres hagin estat a la darrera dècada.