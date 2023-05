Complex industrial de Tarragona / Arxiu

El darrer informe empresarial de Catalunya elaborat per Acción, l'agència de la Generalitat encarregada de fomentar la competitivitat empresarial, revela que la regió catalana mostra signes de creixement econòmic i empresarial superiors a la mitjana nacional. Tot i això, aquests indicadors no sempre superen els de l' Eurozona .

Segons les dades corresponents al 2022, el PIB català va experimentar un creixement del 5,5%, les exportacions van augmentar un 17,9%, la inversió estrangera es va incrementar un 25,6% i l'ocupació laboral va registrar un augment del 2,1% %. Tot i això, es va observar una desacceleració en la creació de noves empreses.

Durant l'any passat, Catalunya va assolir la xifra de 634.223 empreses, fet que suposa un augment de l'1,8% en comparació de l'any anterior. A més, va liderar el nombre de societats a tot el país, representant el 18,5% del total. Així mateix, va encapçalar el nombre d'empreses industrials a l'àmbit estatal, amb un 18,1% del total.

Aquestes dades revelen que Catalunya es caracteritza per ser un país dominat per les petites i mitjanes empreses ( PIMES ). Tot i això, el que més xoca és saber que sis de cada deu empreses legalment establertes i amb seu en aquesta regió (específicament, un 58,3%) no tenen empleats, ja que es tracta de societats patrimonials, instrumentals o sense activitat. Pel que fa a les empreses que sí que compten amb empleats, la gran majoria són micropimes amb menys de 10 treballadors.