La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen / @EP

La Comissió Europea calcula que l'economia espanyola creixerà un 1,9% el 2023, situant-se cinc dècimes per sobre la previsió d'hivern, per sobre de l'1,1% que es preveu a la zona de l'euro i l'1% del conjunt de la Unió Europea , mentre que la previsió de creixement del PIB d'Espanya es manté al 2% per al 2024.

El comissari europeu d'economia, Paolo Gentiloni, ha destacat que aquesta taxa d'expansió de l'1,9% el 2023 es manté molt per sobre de la mitjana de la UE, gràcies a la Pla de Recuperació i Resistència ia un mercat laboral molt fort ", a la qual cosa ha afegit que durant el període 2021-24, s'espera que la despesa finançada amb subvencions del fons anticrisi s'elevi per sobre del 3,5% del PIB a Espanya i Grècia.

Les prediccions de primavera de Brussel·les preveuen una reducció de la inflació espanyola fins al 4% per al present exercici, quatre dècimes per sota del descens que Brussel·les auguraven el febrer per al 2023, mentre que puja tres dècimes la previsió de reducció, fins al 2, 7% per al 2024.

Aquesta xifra se situa, a més, per sota del pronòstic comunitari d'inflació, que es preveu que pugi al 6,7% a tota la Unió Europea per al 2023 --enfront de l'anterior previsió del 6,4%-- i fins al 3 ,1% el 2024, també tres dècimes per sota de les previsions del febrer.

Pel que fa a la zona de l' euro , la inflació també s'ha revisat a l'alça respecte a l'hivern, fins al 5,8% el 2023 i 2,8% el 2024, unes xifres que, segons ha explicat Gentiloni, continuaran "desaccelerant-se" , encara que s'espera que el 2024 la inflació subjacent "continuï sent gairebé el doble de la seva mitjana històrica".

En comparació del creixement previst a les previsions d'hivern per al 2023, aquest s'ha elevat també en dues dècimes en tots dos casos fins a l'1% a la UE i l'1,1% a la zona euro, mentre que la taxa de creixement per a 2024 puja també una dècima, situant-se en l'1,7% i l'1,6% per a la UE i la zona de l'euro, respectivament. "No hi haurà recessió, però sí un creixement moderat", ha resumit el comissari italià.

Pel que fa al ritme de reducció de les ràtios de deute públic, es preveu que la relació entre deute i PIB disminueixi a la majoria dels països de la UE, encara que Espanya es troba entre els sis Estats membre on es vaticina que el deute sigui superior al 100% del PIB a finals del 2024, juntament amb Bèlgica, Grècia, França, Itàlia i Portugal.

En concret, Brussel·les augura un 110,6% per al 2023 i un 109,1% per al proper any a l'economia espanyola, mentre que la mitjana de la zona de l'euro serà del 90,8% i del 99,9%, i la del conjunt de la Unió Europea de 83,4% i 82,6%.