CaixaBank / @EP

CaixaBank ha posat en marxa una iniciativa comercial que posa a disposició de sis milions de clients particulars finançament immediat tant a través de la xarxa d'oficines com mitjançant la banca digital CaixaBankNow. Així mateix, preveu finançament específic amb condicions especials per a projectes d'eficiència energètica, renovació d'electrodomèstics i mobilitat.

L'objectiu de la nova acció de CaixaBank, que es prolongarà entre el 15 de maig i el 15 de juliol, és reforçar la proximitat als clients i el suport en la posada en marxa dels seus projectes, sense que es vegin obligats a posposar-los per la incertesa sobre el seu finançament: per exemple, disposar d'un vehicle propi, fer reformes a casa, renovar electrodomèstics, instal·lar plaques fotovoltaiques per a autoconsum o gaudir d'un viatge especial.

Els clients particulars de CaixaBank, en funció del perfil de risc, poden accedir a crèdit immediat, gestionable a través de la banca digital amb un sol clic i també a la xarxa d'oficines, amb el suport d'un gestor personal. La nova acció de CaixaBank va especialment adreçada a sis milions de clients amb línia de crèdit disponible.

Aquesta solució es completa amb la targeta MyCard, que ofereix l'opció d'iZZiNow ( Buy Now Pay Later ) per fraccionar les compres, abans o després de fer-les. Per a les compres fetes en el marc de la campanya, el client pot fraccionar el pagament en dos mesos sense pagar interessos.

SOLUCIONS COMERCIALS EN CONDICIONS ESPECIALS

Addicionalment, CaixaBank ha dissenyat tres paquets comercials als quals s'apliquen condicions especials: un per instal·lar plaques fotovoltaiques abans de l'arribada de l'estiu, un altre per disposar de l'última novetat del mercat en televisors de gran format i un tercer per accedir-hi immediat a un vehicle propi.

Els panells solars s'ofereixen dins el marc de la col·laboració entre CaixaBank i EDP. Per al disseny de la seva instal·lació, compta amb el suport dels especialistes d'EDP, que també fan la tramitació de les ajudes que hi ha per al foment de les energies renovables. El client pot triar finançar la instal·lació en quotes de fins a 120 mesos entre el 0% i el 3,9% TAE. En el marc de la campanya, el client es pot beneficiar de carència de capital i interessos durant tres mesos, de manera que el pagament de la primera quota s'ajorna fins al setembre.

Pel que fa a l'oferta de mobilitat , els clients poden accedir a una àmplia oferta de vehicles de rènting , amb més de 1.500 referències disponibles. La campanya ofereix condicions especials per a un estoc aproximat de 1.000 vehicles BMW, dels models X2, X3 i Mini, als quals es pot accedir amb una quota des de 499 euros al mes durant 48 mesos (IVA inclòs).

Pel que fa a l'oferta d' electrònica per a la llar , destaca la incorporació a Wivai dels últims llançaments de TV de Samsung el 2023, les noves QLED Direct Full Array 4K i Neo QLED 8K, amb finançament al 0% TAE i una quota de 50 euros al mes per al model de fins a 65” que el client prefereixi.