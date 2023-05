Les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (Affac) han criticat que el preu màxim del menjador escolar a centres educatius públics de Catalunya "torna a pujar per segon any consecutiu" i que passarà dels 7,19 als 7,60 euros diaris.

Imatge d'arxiu - Diversos nens caminen a la sortida de l'escola el 23 de setembre del 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya). - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

En un comunicat d'aquest dimarts, han alertat que el servei de menjador escolar als centres públics "es troba en una situació límit que empitjora any rere any" i han criticat l'increment de l'import per al curs 2023-2024.

Així, han criticat que el preu passarà dels 7,19 euros als 7,60 en el cas dalumnat esporàdic i dels 6,54 euros als 6,91 per a lalumnat fix.

Ha apuntat que el preu "s'havia mantingut congelat fins al curs 2020-2021, any en què s'ha iniciat l'augment progressiu i exponencial d'aquest servei", i ha indicat que des d'aleshores el preu màxim del menjador s'ha encarit un 12%, passant de 6,80 euros a 7,60 a 4 anys.

Affac ha considerat "inadmissible que la Conselleria d'Educació no incorpori cap factor corrector al càlcul màxim del menjador per protegir les famílies de la inflació", però que el percentatge destinat als beneficis de les empreses es manté.

A més, Affac ha assenyalat que alguns consells comarcals "continuen pressionant les associacions de famílies amb la permissivitat d'Educació per impedir de les famílies gestionin el servei" de menjador.

CONSELLERIA



Fonts del departament d'Educació de la Generalitat han explicat que la Conselleria va actualitzar el 9 de març el preu màxim dels menjadors perquè el servei es presti en condicions de màxima qualitat, però que “el cost s'ha vist afectat per l'increment de preus generalitzat i d?abast mundial".

Així, les mateixes fonts han informat que “no incrementar el preu podria comportar automàticament una pèrdua de qualitat del servei, per inviabilitat econòmica”.

"Cal assegurar la qualitat alimentària i vetllar per la qualitat educativa de l'odi del migdia, mantenint les ràtios d'alumnes per monitor i el personal qualificat. El preu màxim ha de recollir el cost real del servei, que inclou el menjar i el monitoratge", han remarcat.

En aquest sentit, han assegurat que l'Administració "no pot afavorir la precarització d'un sector laboral com el monitoratge", i han indicat que es tracta d'un límit màxim de preu i que les empreses prestadores del servei i l'entitat contractant.

Per acabar, han indicat que el departament segueix finançant ajudes individuals de menjador i defensen que aquest curs la Conselleria ha concedit un 5% més de beques menjador que l'any anterior.