La pujada de cotitzacions contemplada a la reforma de pensions destruirà entre 100.000 i 190.000 llocs de treball i retallarà un 0,6% el Producte Interior Brut (PIB) , amb un descens del consum del 0,5% i un retrocés de la inversió privada del 0 ,2%, segons un informe de l ?Institut d?Estudis Econòmics (IEE) presentat aquest dimarts en roda de premsa.

El president de CEOE, Antonio Garamendiy, el president de l'Institut d'Estudis Econòmics (IEE), Íñigo Fernández de Mesa @ep

En concret, l'organisme estima que elevar en un punt de PIB els ingressos obtinguts per cotitzacions socials provocaria una caiguda de l'1% de les hores treballades , cosa que equivaldria a una disminució d'ocupats a temps complet d'uns 190.000 treballadors. A més, elevaria el salari brut o cost total un 0,6% i retallaria un 2% el salari net.

A l'informe, elaborat per un grup d'experts, s'adverteix que aquests efectes, que es produirien a partir que s'arribin a elevar les cotitzacions en un punt del PIB, seran més grans si es produeixen nous augments de quotes. De fet, segons càlculs de l'IEE, en el cas dels escenaris més adversos, els efectes serien entre dues o tres vegades superiors als esmentats.

Aquest informe ha estat presentat aquest dimarts en roda de premsa pel president de la CEOE, Antonio Garamendi , i el president de l'IEE, Íñigo Fernández de Mesa, que han alertat que els ajustaments que fa la reforma de pensions a través de la pujada de cotitzacions "perjudica l´activitat, l´ocupació i la competitivitat".

"Cal enfortir l'activitat i l'ocupació per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions. Generar un entorn que atregui el talent, en lloc de penalitzar-lo, sobretot en un moment on seran necessaris perfils per afrontar amb garanties d'èxit processos com ara la digitalització i la transició energètica”, subratlla l'organisme.

L'IEE assenyala a l'estudi que la reforma de pensions generarà un augment dels ingressos d'entre 1,2 i 1,3 punts de PIB, davant d'un increment de les despeses d'entre 2,1 i 4,7 punts de PIB. de manera que el dèficit i el deute de la Seguretat Social, "lluny de corregir-se, augmentaran sensiblement", segons ha avisat Fernández de Mesa.

La reforma de pensions contempla en conjunt una pujada de cotitzacions socials de 2,7 punts, d'acord amb les estimacions de l'AIReF, incloent-hi l'alça de quotes associada al Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI), la pujada de les bases màximes i la nova quota de solidaritat per als salaris més alts. Però a més, la reforma contempla nous augments de les cotitzacions del MEI en cas que es donin desajustos respecte a la senda prevista, que és el que l'IEE considera més probable que passi, de manera que la pujada de cotitzacions global serà més gran de 2 ,7 punts.

"La reforma és insuficient. Lluny de corregir els desequilibris, els engrandeix" , ha denunciat el president de l'IEE, que ha afegit que, si ja abans de la reforma les cotitzacions a Espanya estaven entre les més elevades de la UE, després ja es converteix en "campiona europeu i de l'OCDE" en quotes socials, amb un percentatge sobre el PIB que arribarà el 2050 al 10,7%, davant del 5,6% de la UE i el 4,5% de l'OCDE.

LA REFORMA "DETERIORA" LA CONTRIBUTIVITAT I L'EQUITAT



L'IEE avisa a més a més en el seu informe que la reforma de pensions "deteriora" la contributivitat del sistema i l'equitat intergeneracional pel desacoblament entre pensions màximes i bases màximes, ja que les primeres creixeran a un ritme molt inferior a les segones.

"Això suposarà increments acumulats unes 12 vegades superiors a les cotitzacions que a les pensions. Aquesta situació, juntament amb la cotització addicional de solidaritat, es tradueixen en una clara ruptura de la naturalesa contributiva de les cotitzacions", subratlla l'IEE.

L'organisme aposta per la creació d'ocupació com a mitjà per augmentar la recaptació per cotitzacions sense perjudicar el creixement ni la competitivitat , sobretot quan la taxa d'atur espanyola duplica la mitjana comunitària.

En aquest sentit, l'IEE estima que si la taxa d'atur espanyola baixés fins al 5%, és a dir, fins a la mitjana de l'OCDE, es crearien més d'1,8 milions de llocs de treball , cosa que elevaria la recaptació per cotitzacions una mica més d'un 9%, l'equivalent a l'1% del PIB del 2022, "xifra similar a la que s'estima que s'obtindrà amb les mesures recollides a l'actual reforma".

Segons l'IEE, la reforma de pensions "no està alineada" amb les dels països de l'entorn espanyol, ja que se centra en l'augment dels ingressos via cotitzacions i elimina mecanismes de control sobre l'evolució de la despesa.

A més, l'organisme expressa els seus dubtes sobre l'encaix de la reforma de pensions, amb l'increment de despesa que comporta, en el nou marc fiscal europeu i la tornada de les regles fiscals.

A l'elaboració d'aquest informe hi han participat el director executiu de Fedea, Ángel de la Fuente; el catedràtic José Emilio Bosca i Javier Ferri, tots dos de la Universitat de València; el responsable d'Anàlisi Econòmica de BBVA Research, Rafael Doménech; els professors José Enrique Devesa i Robert Meneu, i el soci director de LoRIS, José Antonio Herce.

Precisament, Herce ha subratllat que, a diferència del que ha defensat el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, "aquesta és una reforma que no copiaran altres països". Per part seva, el director de l'IEE, Gregorio Izquierdo, creu que es posarà en evidència, al llarg del temps, que aquesta reforma no era la que es necessitava.