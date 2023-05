Foto: @EP

El 61% dels establiments empresarials de Catalunya coneix els fons Next Generation, una xifra semblant a la recollida un any enrere, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) i la Cambra de Barcelona fets públics en un comunicat aquest dijous.

Entre els coneixedors dels fons, el 46,3% considera que l'activitat del negoci no és objecte dels fons i, per tant, no demanaran cap línia d'ajuda, mentre que el 23,5% ja els ha sol·licitat, el 13,3% ho preveu fer i el 16,9% ho està pensant i demana més informació.

El sector industrial és on més empreses són coneixedores dels Next Generation i el que més companyies els han sol·licitat o preveuen fer-ho, amb un 48,1%, davant el 36,8% de la mitjana.

Per la seva banda, el comerç i la resta de serveis és el sector en què menys empreses preveu sol·licitar aquests ajuts.

Les empreses catalanes apunten que les barreres principals són la quantitat de documentació que cal presentar, la lentitud en la resolució o la manca d'informació i claredat per part de l'administració.