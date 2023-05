Foto: CaixaBank

CaixaBank , banc líder a Espanya per volum de clients i xarxa d'oficines, ha anunciat avui un acord estratègic amb Google Cloud per accelerar la transició de l'entitat cap a l'entorn cloud i impulsar la innovació en tecnologies d'anàlisi de dades durant els propers anys. L'acord suposa que CaixaBank farà ús de les capacitats de Google Cloud en els àmbits de cloud computing , anàlisi de dades i intel·ligència artificial (IA) per desenvolupar nous serveis financers i accelerar la transformació digital de l'organització.

Per a Luis Javier Blas, director de Mitjans de CaixaBank, “afegim Google Cloud a l'ecosistema de partners d'innovació de CaixaBank per treballar junts a data analytics i donar suport a la transformació digital de tot el conjunt de l'entitat. Avui dia, l'anàlisi complexa de la informació té un gran potencial per a múltiples àrees d'activitat, especialment si es combina amb noves tecnologies, com ara la intel·ligència artificial i el cloud computing . CaixaBank sempre ha estat una referència en innovació per al sector financer i l'acord amb Google Cloud contribuirà a impulsar la innovació basada en dades i potenciar les nostres capacitats”.

Per part seva, Isaac Hernández, country manager de Google Cloud, afirma: “Google Cloud s'ha marcat l'objectiu d'ajudar CaixaBank a augmentar els elements diferencials del seu model en un context cada vegada més competitiu. Les nostres eines de data analytics , intel·ligència artificial i machine learning ajudaran CaixaBank a donar resposta a les necessitats dinàmiques ia les expectatives del mercat mitjançant la identificació de claus estratègiques i d'oportunitats per crear valor afegit per als seus clients”.

SUPORT A LA INNOVACIÓ NO UNA ESTRATÈGIA BASADA AL CLOUD I EN LA DATA

La col·laboració entre CaixaBank i Google Cloud és un element clau per a l'estratègia de l'entitat financera d'avançar cap a l'adopció del cloud i impulsar l'anàlisi de dades mitjançant la intel·ligència artificial i el machine learning , atès que són eines amb un gran potencial per impulsar personalització de l'oferta comercial i oferir un servei més adaptat a les necessitats de cada client. A més, el data analytics té grans possibilitats aplicades al suport a la presa de decisions ia la creació de nous productes i serveis.

IMPULS A LA INNOVACIÓ AL SECTOR FINANCER AMB FOCAMENT EN LA PRIVACITAT I LA SEGURETAT

L?acord inclou l?ús de la tecnologia de Google Cloud com a suport al?estratègia de sostenibilitat de CaixaBank. Cal destacar la sostenibilitat de la infraestructura tecnològica de Google Cloud, basada en data centers avançats amb un alt grau d'eficiència energètica.

A més, el plantejament de la seguretat per part de Google Cloud proporcionarà a CaixaBank noves capacitats d'anàlisi de dades que compleixin els màxims estàndards en protecció i privadesa de la informació.