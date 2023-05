Foto: SIL Knowledge

El SIL 2023, la Fira Líder de Logística, Transport, Intralogística i Supply Chain del Sud d’Europa que se celebrarà del 7 al 9 de juny a Barcelona, compta ja amb més de 400 speakers confirmats al programa del SIL Knowledge, a dues setmanes vista de la seva celebració. El programa es compon de més de 144 ponències en les quals es posaran sobre la taula les últimes novetats, les inquietuds i els reptes presents i futurs del sector.

Més concretament, les sessions s'estructuren en 6 eixos diferents de coneixement -Supply Chain, Innovació, Tecnologia i Digitalització, Sostenibilitat, Logística i Transport, E-commerce, Última Milla i Smart Mobility i Talent- i abordaran aspectes com l'estratègia de les Terminals Intermodals, l'evolució de les Duanes i el comerç en l'era digital, el futur de la càrrega aèria, la inmologística des de la perspectiva de l'usuari, el repte de les Zones de Baixes Emissions o l'afecció de les Mesures Fit for 55 al transport, entre altres.

Pel que respecta als ponents, entre ells destaquen representants d'empreses i entitats importants del sector, com són: Beatriz Alvarez, Supply Chain Director d’Unilever; Carlos Castán, External Logistics Global Support Manager de Celsa Group; Thierry Delmas, Managing Director de Kivnon; Alberto López, responsable de Go To Market Strategy de Bimbo Donuts Iberia; Jorge Luna, Market Product Manager de Sick España; Enric Martí, Logistics Director de SEAT; Rubén Gómez Núñez, Commercial Director Spain de Bosch Service Solutions; Carme Javierre, Corporate Logistics Director de Simon; Francisco Aranda, president d'UNO; Xavier Rius, director general de l’ICIL; Susana Val, directora de ZLC; José del Moral, Chief Executive Officer de BCN Talent Logistics; Jordi Espín, Secretary General de Transprime; Bárbara Ferrer, Sustainable Logistics and Lean & Green Manager d’AECOC; Ramón García, director general del CEL; o Núria Lacaci, secretària general de l'Associació de Carregadors, entre altres.

El delegat especial de l'Estat al CZFB i president del SIL, Pere Navarro, ha afirmat que “és un honor que ponents tan rellevants al capdavant d'empreses referents del sector coincideixin en aquest esdeveniment líder del sud d'Europa que és el SIL i puguin analitzar in situ els reptes als quals s'enfronten, així com presentar les seves innovacions”.

Per part seva, la directora general del CZFB i del SIL, Blanca Sorigué assenyala que “la present edició del SIL és doblement especial, atès que a més de celebrar el seu 25 aniversari, el certamen presentarà enguany múltiples novetats tecnològiques de la mà de la intel·ligència artificial i la robòtica que revolucionaran el sector”.

PRIMERES OFERTES PUBLICADES AL JOB MARKET PLACE

Així mateix, el Job Market Place, que Barcelona Activa organitza en col·laboració amb el SIL, compta a dues setmanes vista amb diverses empreses inscrites amb intenció de cobrir diferents vacants laborals, entre les quals destaquen Alquímia Fruits, Cargobici, Cargo-Partner, Decathlon, DHL Supply Chain, Grupo CTC, Mail Boxes, Torredella Ingeniería-Arquitectura i Vanapedal. Es tracta d'un espai de reclutament i networking en el qual les empreses podran trobar candidatures concordes a les seves necessitats. Barcelona Activa publicarà les ofertes de treball i preseleccionarà els/les candidats/es que s'ajustin a la descripció del lloc de treball.

Les entrevistes es realitzaran durant el matí del 9 de juny en l'espai de Job Market Place i els candidats interessats poden optar a les ofertes publicades mitjançant aquest enllaç.