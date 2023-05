HUB de Movilidad Conectada - Lab V2X - 5G La Farola / Telefónica

Telefónica Open Future , la iniciativa de Telefónica per a impulsar l'emprenedoria regional, busca accelerar a Catalunya a més de 200 startups i pimes digitals del mercat. Les empreses que entrin en el pla d'acceleració formaran part de l'ecosistema d'innovació oberta de Telefónica, tenint la possibilitat en un futur de ser invertides per Wayra, la iniciativa d'innovació oberta que té la companyia per a invertir en startups. A més, les empreses que estiguin interessades podran treballar físicament des de la seu que Wayra té a Barcelona, situada a la Torre de Telefónica, just a l’inici de l’avinguda Diagonal.

En total, Telefónica Open Future pretén donar suport a més de 800 projectes de diferents llocs geogràfics, a més de Catalunya, busca a Andalusia i Madrid on poden participar startups i pimes de qualsevol sector. Així mateix, també podran unir-se a aquesta iniciativa startups dels sectors de telecomunicacions i mobilitat, independentment de la localització geogràfica espanyola en la qual es trobin.

L'objectiu és trobar els millors projectes en fases inicials i pimes amb menys de cinc anys de trajectòria perquè formin part del Programa d'Acceleració de Startups, posat en marxa des de l'Escola d'Organització Industrial (EOI), juntament amb el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme impulsat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – Next GenerationEU.

El programa consisteix en una formació personalitzada de manera gratuïta durant quatre mesos amb l’expertise de mentors de Telefónica, acostant-los als seus negocis i els seus clients i, a més, tenint contacte directe amb inversors reals. Les organitzacions que desitgin inscriure's podran fer-ho a través d'aquest formulari des d'avui mateix aquí i fins a l’agost de 2023.

Inés Oliveira, responsable Global de Telefónica Open Future, afirma: “El nostre objectiu en Telefónica Open Future és clar, donar una oportunitat a tot aquell que tingui un projecte disruptiu i ganes de desenvolupar-lo amb la millor xarxa de mentors i experts de Telefónica, així com a futur, poder ser invertits per Wayra”.



Les empreses que siguin part del programa de Telefónica Open Future es beneficiaran de masterclasses i mentories individuals en temes com a metodologies àgils, gestió d'equips, finançament i pitching orientat a l'equip gestor. També, els seus empleats podran accedir a formacions específiques en eines digitals, vendes o idiomes per a negocis. Addicionalment, podran accedir a les capacitats d'Innovació Oberta de Telefónica, que inclou la possibilitat de ser invertits per Wayra, desenvolupar negoci amb Telefónica i aconseguir visibilitat en mitjans de comunicació. Així mateix, tindran la possibilitat d'accedir a altres mercats internacionals com Anglaterra, Alemanya o Llatinoamèrica, on Telefónica Open Future i Wayra tenen presència.