El gegant britànic de les telecomunicacions British Telecom Group (BT) va dir que planeja eliminar fins a 55.000 llocs de treball per al 2030, i almenys 10.000 d'aquests llocs de treball podrien ser reemplaçats per algun tipus d'intel·ligència artificial.

Xat GPT

El CEO de BT Group, Philip Jansen, va dir en una trucada de guanys que la companyia serà una "beneficiària de la IA, inequívocament", segons CNN. L'empresa dóna feina a unes 130.000 persones.

Va dir que ja el chatbot de la companyia anomenat "Amy" pot respondre a la majoria de les preguntes dels clients. La continua experimentació de la companyia amb IA generativa, com el popular ChatGPT d'OpenAI, podria conduir a nous productes i serveis, va dir.

La companyia va dir que espera intel·ligència artificial i xarxes millorades que requereixin menys manteniment per reduir la necessitat de milers d'empleats de servei al client a temps complet i contractistes externs. Una diapositiva en la presentació de guanys mostra que l'empresa va reduir la seva plantilla de 135.000 a 130.000 del 2022 al 2023. I projecta que per al 2030 emprarà entre 75.000 i 90.000 treballadors.

Jansen va estimar que al voltant de 10,000 dels treballs que BT eliminarà poden ser reemplaçats per processos de "digitalització i automatització" , com a reemplaçaments d'IA.

Els ocupadors dins i fora del sector privat han buscat durant anys incorporar elements de IA. Per exemple, una agència del govern de Nou Mèxic va incorporar processos d'automatització impulsats per IA durant anys per ajudar amb els serveis públics, va informar Insider anteriorment.

Però laugment de linterès en la IA generativa i ChatGPT sembla estar atraient més interessats  recentment.

Ara també hi ha una petita investigació que indica com els treballadors, en particular els del servei d'atenció al client, interactuen amb aquestes eines. Un estudi sobre l'ús d'un programa de xat d'IA, que va involucrar més de 5000 representants de servei al client en una companyia Fortune 500 no identificada, va trobar que va augmentar la productivitat en diversos graus, depenent de qui ho feia servir.

Segons l'estudi, els representants de servei al client amb més experiència no van veure augmentar la seva productivitat amb l'ús d'aquesta eina. Un dels autors de l'estudi, Erik Brynjolfsson, professor de l'Institut Stanford per a la IA centrada en humans, va dir a Insider que aquests agents van veure un augment "prop del 0%" en la productivitat.

L?eina va ajudar amb la productivitat dels agents que necessitaven més capacitació i experiència, segons l?estudi. El programa va augmentar la productivitat mitjana en aproximadament un 14%, segons lestudi.