Les raons principals inclouen oportunitats de negoci, expansió geogràfica i diversificació. | @EP

El 54% dels executius d'empreses espanyoles asseguren que realitzaran aliances o adquisicions en els propers mesos, malgrat l'actual context de mercat complex, en què la incertesa provoca que els directius estudiïn més detalladament les implicacions de les operacions corporatives que tenen sobre la taula.

Davant només un 11% de les companyies que van realitzar alguna adquisició l'any 2022, segons l'informe "Perspectives M&A a Espanya 2023" realitzat per KPMG en col·laboració amb CEOE, un de cada quatre directius (el 25%) espera poder tancar alguna operació de compra per apuntalar el creixement dels seus negocis.

Entre les raons per dur a terme una adquisició o fusió, la meitat de les empreses (el 50%) al·lega com a principal motiu que suposa una “bona oportunitat”. L'expansió geogràfica és el factor que més tenen en compte el 36% de les empreses, seguit de la posada en marxa de noves línies de negoci, que és la primera motivació del 35% de les companyies, i de la consolidació del seu mercat (principal argument per al 34% dels directius enquestats).

En relació amb l'entrada a nous mercats, són molts els empresaris que opten per una 'joint venture' per aconseguir aquest fi, sent la seva primera motivació a l'hora d'aplicar una operació d'aquest tipus (per a un 69% de les companyies).

Per a la sòcia responsable de Deal Advisory de KPMG a Espanya, Noelle Cajigas, els inversors continuen mirant 2023 amb cautela, però tot apunta que la segona meitat de l'any serà una mica més activa. "Els directius espanyols tenen entre els seus plans recórrer a les fusions i adquisicions, per aconseguir més creixement i diversificació", ha apuntat.

Per la seva banda, el soci responsable de Corporate Finance de KPMG a Espanya, Jose A. Zarzalejos, ha afirmat que s'està veient el segment del capital privat "més enfocat" en la inversió i gestió activa de les seves companyies en cartera, atès el risc més alt que comporta la creació de noves plataformes en aquests moments.

POQUES DESINVERSIONS



D'altra banda, la incertesa provoca un ajustament a les valoracions, que fa que siguin pocs els empresaris (només un 15%) els que es plantegin realitzar desinversions o vendes durant els pròxims mesos.

Tot i això, la venda d'actius no estratègics sempre és una de les opcions que s'estudien per obtenir liquiditat i és el motiu principal per a aquest tipus d'operacions per al 62% dels empresaris.

Entre les dificultats per procedir tant a adquisicions com a fusions, el 41% considera que l'absència de bons actius és la raó que en pot frenar els moviments.

Alhora, tan sols un 27% apunta a la dificultat a l'hora d'obtenir finançament com el principal desafiament per tancar transaccions i únicament un 5% té encara en compte l'impacte de la Covid-19 en aquest mercat.