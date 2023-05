Un alumne de Formació Professional / @EP

L'interès pels estudis de FP va a l'alça i la demanda de les empreses per trobar professionals formats en aquest àmbit també. Ho demostren les xifres dels darrers anys. Tal és així que segons l'últim informe Infoempleo Adecco, en tan sols 2 anys, el 2025, el 50% de les ofertes laborals seran per a perfils que hagin cursat estudis en Formació Professional. A més, les dades també demostren que els estudiants que opten per la FP compten amb una ocupació superior al 70%, xifra que en algunes titulacions arriba gairebé al 90%.

Tot i això, l'interès per estudiar FP a Espanya, com a primera opció, continua estant molt lluny del que hi ha a la resta dels països de la Unió Europea. De fet, el nombre d'estudiants matriculats a FP a Espanya continua estant molt per sota de la mitjana dels 38 estats de l'OCDE. Tot i això, en els últims 4 anys el nombre de titulats en aquest tipus d'ensenyaments ha crescut considerablement i actualment, ja són prop de 6 milions les persones que tenen un títol en FP a tot l'Estat.

Així, els darrers anys, l'increment de la demanda progressiva d'aquest tipus d'estudis enfocats més a un vessant pràctic, en contraposició a altres formacions molt més teòriques, s'ha posat clarament de manifest. Segons les darreres dades de l' Observatori de la Formació Professional , el percentatge d'estudiants matriculats en FP sobre el total d'ensenyaments post obligatoris és del 32,7%, dels quals la gran majoria són homes, amb un total del 37,3%, una xifra molt per sobre del 28,5% que correspon a les dones.

En aquesta línia, la Formació Dual , basada en la combinació dels estudis teòrics amb pràctiques en empreses, també s'ha incrementat considerablement fins arribar a doblegar-se en els darrers 5 anys i posicionant-se com l'opció més solvent per entrar de forma ràpida al mercat laboral. De fet, la xifra d'estudiants de CFGS (Grau Superior) que tria aquesta via ha crescut un 5% al conjunt de l'Estat, i un 6,1% a Catalunya.



Comastech, centre d'FP Dual de referència de les comarques de Girona, està especialitzat en mecànica i mecatrònica però també ofereix una àmplia oferta formativa com el Grau Mitjà en soldadura i caldereria o el nou títol privat en mecànica de motors nàutics.