Lloguer / @EP

El percentatge dels ingressos de la llar necessari per afrontar el lloguer d'un habitatge de dues habitacions entre el gener i el març ha arribat al 40% a Barcelona , la ciutat espanyola que exigeix un "més gran" percentatge d'ingressos.

Segons un estudi realitzat per Idealista sobre la base de les dades del primer trimestre del 2023, a Tarragona i Girona el percentatge és del 22%, mentre que a Lleida és del 20%.

Per províncies, l?esforç per llogar a Barcelona arriba al 37% dels ingressos de la llar; a Girona, el 25%; a Tarragona, el 23%, ia Lleida, el 19%.

CONJUNT D'ESPANYA

El percentatge dels ingressos de la llar necessari per afrontar el lloguer d'un habitatge de dues habitacions se situa al 30% a Espanya.

D'acord amb l'informe publicat aquest dilluns pel portal immobiliari, són set les capitals on l'esforç per llogar un habitatge de dues habitacions supera el 30% recomanat pels experts.

Després de Barcelona, les ciutats que més percentatge dels ingressos de la llar exigeixen són Palma (37%), Madrid, València i Màlaga (33% en els tres casos), així com a Alacant (32%) i Sant Sebastià (31%) ). Per sota d'aquestes xifres es troba Sevilla (29%), Las Palmas de Gran Canària (28%), Bilbao (28%), Santa Cruz de Tenerife (27%), Cadis (27%) i Pamplona (26%) .

Per contra, el menor esforç es demana a Ciudad Real (15%), Terol (16%), Palència (17%), Ourense (18%), Jaén, Sòria, Toledo, Càceres, Àvila, Zamora, Melilla i Burgos (19% a les 8 ciutats). Per la seva banda, l'esforç necessari per llogar un habitatge arriba al 20% a les ciutats de Lugo, Osca, Conca, Lleó, Badajoz, Lleida, Oviedo, Ceuta, Saragossa i Còrdova.

ESFORÇ PER PROVÍNCIES

Per províncies , Màlaga és la que exigeix un major esforç (assoleix el 47%), seguida per Balears (42%), Barcelona (37%), Las Palmas (32%), Alacant (32%), Santa Cruz de Tenerife ( 31%), Madrid (31%), València, Sevilla i Navarra (30% en els 3 casos). Per sobre del 25% d'esforç se situen les províncies de Guipúscoa (29%), Granada (28%), Cadis (27%), Biscaia (27%), Huelva (26%), Girona, Àlaba i Pontevedra (25%) a les tres províncies).

Terol, amb el 16% d'esforç, és la província amb la taxa més baixa, seguida per Palència, Lugo, Ciudad Real i León (18% en els quatre casos), seguits per Zamora, Osca, Lleida, Sòria i Jaén (19 % en els 5 casos). Amb una taxa d'esforç del 20% se situen les províncies de Valladolid, Àvila, Burgos, Ourense i Saragossa.