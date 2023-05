El president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola , i el director general, Miquel Nadal . Firma: EUROPA PRESS

Davant les eleccions municipals de diumenge que ve, el Cercle d'Economia ha subratllat la necessitat a Barcelona de "fugir del dogmatisme que pretén que el sector públic ho pot tot o que el mercat solucionarà per si mateix" els problemes.

Ha assegurat que les solucions als problemes d´una ciutat com Barcelona requereixen la col·laboració entre l´Ajuntament i el sector privat. La col·laboració publicoprivada és necessària per avançar, cosa que l'actual govern ha rebutjat en diversos àmbits.

També ha posat en evidència que “no es pot menysprear la sensació de deteriorament de serveis bàsics com la seguretat , la neteja o la mobilitat”. Cosa que assenyala amb el dit directament una mala gestió del que és bàsic al consistori barceloní.

Sobre mobilitat, ha lamentat que l'avenç de les ' superilles ', projecte estrella dels comuns a Barcelona i els eixos verds s'ha fet "sense el consens necessari " i amb una dotació insuficient de transport públic que compensi la reducció d'espai per als vehicles privats.

El Cercle d'Economia d'aquesta manera ha demanat posar punt i final a la manera com s'ha governat Barcelona els darrers vuit anys reclamant un nou lideratge per a l'Ajuntament de Barcelona que “reconstrueixi la malmesa aliança entre l'Ajuntament i el sector privat, com també amb la resta d'administracions, el tercer sector i la societat civil”. En una anàlisi detallada de tot allò que no està funcinant bé des que els comuns capitanejen la ciutat més important de Catalunya.

Per al Cercle d'Economia “en democràcia, el consens és garantia d'eficiència per avui i demà”, per això les accions dutes a terme sense el consens necessari necessita que es recuperi la visió de l'anomenada gran Barcelona, amb totes les ciutats del seu entorn.

L'entitat ha demanat que el nou projecte polític que lideri Barcelona sigui a llarg termini i “generi il·lusió”.

NOTA COMPLETA DEL CERCLE D'ECONOMIA