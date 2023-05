El director general del Cercle d'Economia Miquel Nadal / @EP

El Cercle d'Economia ha alertat que "massa dades evidencien un estancament" de les economies catalana i espanyola, cosa que ha assegurat passa des de fa temps i que és especialment rellevant a Catalunya.

Així ho ha assenyalat a la nota d'opinió "Reactivar el futur. Reptes i prioritats en temps de transició global” , que ha presentat en roda de premsa el president de l'entitat, Jaume Guardiola, amb el director general, Miquel Nadal.

El document posa èmfasi que "ja fa temps que la capacitat de creixement és preocupantment pobre" a l'economia espanyola, i ha recordat que ha trigat 15 anys a recuperar la renda per càpita anterior a la crisi financera iniciada el 2007. Ha avisat de que "el context no és optimista" i que les mesures adoptades fins ara davant la crisi energètica i la inflació han estat generalistes, fet que, en les seves paraules, redueix la seva eficàcia i capacitat redistributiva.

L'entitat ha reclamat "entorns polítics òptims" per als projectes de futur, tant pel que fa a Barcelona, com a Catalunya, Espanya i la Unió Europea. "Hi ha problemes antics que dificulten que es consolidi un model de convivència que funciona quan se sap combinar el progrés amb la distribució equilibrada i que incorpora la resposta a la crisi climàtica com a variable fonamental de l'acció política", ha explicat.

Per això, ha demanat establir una planificació estratègica per garantir oportunitats d'emprenedoria, de desenvolupament personal i professional per a les noves generacions, i ha alertat davant de la possibilitat que es degrade l'enllaç intergeneracional a Espanya.

LIDERATGE I CORATGE POLÍTICS

A la nota, el Cercle d'Economia ha assegurat que des de l'inici de segle a Catalunya "hi ha hagut un estancament absolut del nivell de vida i un declivi relatiu respecte a Espanya i Europa" i ha mostrat la seva preocupació davant d'aquesta evolució. Ha assenyalat les dificultats per generar llocs de treball de qualitat i el desajust entre l'oferta i la demanda al mercat laboral.

També ha reclamat una millor gestió de les polítiques públiques, cosa que "no és només una qüestió de competència tècnica. Cal, sobretot, lideratge" i ha explicat que la solució a aquests problemes requereix, textualment, coratge polític.

L'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat és un dels temes en què el Cercle d'Economia ha posat èmfasi, i Nadal ha demanat no plantejar-ho com una dicotomia entre creixement i medi ambient.

UNIÓ EUROPEA

L'entitat ha celebrat el "canvi radical" en la visió dels estats membres a la integració de la Unió Europea (UE) com a conseqüència de les crisis recents, i ha assenyalat els Next Generation i el mecanisme European Peace Facility com a embrions d'una veritable política econòmica i fiscal comuna i una política de seguretat i defensa comunitària.

Tot i això, ha assegurat que la UE necessita "una ambició exterior, una cohesió interna i una visió estratègica superiors" a les actuals. Entre els exemples que inclou, ha assenyalat que per augmentar l' autonomia estratègica i de lideratge en les transicions verda i digital cal "un gir més gran" cap a una política fiscal i econòmica europea, amb mecanismes conjunts que complementin les exigències de cada país.

PROBLEMES DE BARCELONA

Davant les eleccions municipals de diumenge que ve, el Cercle d'Economia ha subratllat la necessitat de " fugir del dogmatisme que pretén que el sector públic ho pot tot o que el mercat solucionarà per si mateix" els problemes.

Ha assegurat que les solucions als problemes de la ciutat requereixen la col·laboració entre l'Ajuntament i el sector privat . Ha explicat que la percepció internacional de Barcelona "segueix sent molt bona", però que no es pot menystenir la sensació de deteriorament de serveis bàsics com la seguretat, la neteja o la mobilitat.

Sobre mobilitat, ha lamentat que l'avenç de les ' superilles ' i els eixos verds s'ha fet "sense el consens necessari" i amb una dotació insuficient de transport públic que compensi la reducció d'espai per als vehicles privats.