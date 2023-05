Oficina del Banc Sabadell @ep

Malauradament, algunes entitats bancàries no són prou sensibles a la realitat dels pensionistes, tal com ha alertat l' Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) . L'agrupació de consumidors ha detectat que alguns bancs estan cobrant importants comissions, de fins a 104 euros anuals, als jubilats, tot i que molts compleixen els requisits perquè no es cobri aquesta quantitat, com ara tenir la pensió domiciliada.

L'OCU assenyala importants diferències en el cost d'un compte corrent per a un jubilat que prioritza els serveis personals de la seva oficina bancària davant de les gestions on line, normalment gratuïtes. Així, per a un jubilat amb una pensió domiciliada de 900 euros al mes que retira 400 euros en efectiu cada mes, utilitza targeta de dèbit i ordena una transferència mensual de 300 euros en finestreta, les comissions del Banc Sabadell, BBVA i Bankinter en sumarien 104 , 96 i 78 euros a l'any respectivament; davant dels 0 euros que pagaria amb el Compte Dia a Dia de Caixabank , el més interessant dels analitzats si es tenen més de 65 anys.

La comissió bancària més habitual és aquella que grava les transferències realitzades directament des de l'oficina, que pot arribar fins al 0,4% de l'import, com passa amb el Compte Nòmina Va amb tu de BBVA, el Pla Zero d'Unicaja, el Compte Pensió de Ibercaja, el Compte 0,0 de Caixa Laboral i el Compte Ok Plus de Kutxabank/Cajasur.

A més, quatre entitats mantenen la comissió anual per la targeta de dèbit : de 30 euros al Compte Pensió de Bankinter , de 28 euros al Compte Pensió d' Ibercaja , de 25 euros al Pla Tu Tries de Globalcaja i de 18 euros a el Compte Pensionistes de Cajamar (llevat que sigui soci de l'entitat amb una aportació d'almenys 1.037 euros).

Una altra comissió, més residual, és la de manteniment del compte corrent: 80 euros a l'any paguen els clients del Compte Sabadell si “només” es tenen domiciliats la pensió i els rebuts; i 12 euros els que van contractar el Pla Tu Tries de Globalcaja “només” amb la pensió domiciliada i les compres amb targeta.

Dos són també els bancs que cobren una comissió de retirada d'efectiu a finestreta: BBVA , on puja a 2 euros per a quantitats inferiors a 2.000 euros. I Caixabank , de 2 euros també, encara que en aquest cas els més grans de 65 anys tenen cinc operacions gratis al mes a finestreta, com la retirada en efectiu, però també en transferències i pagaments de rebuts.

Una altra circumstància que cal valorar és el fet que alguns bancs vinculen els comptes amb comissions menors a la contractació de fons d'inversió. És el que passa amb el Compte Nivell Premium d'Abanca, que exigeix una inversió d'almenys 8.000 euros i del Pla Zero d'Unicaja, amb un mínim de 6.000 euros.