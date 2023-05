Foto: CaixaBank

CaixaBank llança Smartphone TPV, una solució dirigida a comerços, professionals i autònoms de qualsevol mida i sector que permet acceptar pagaments amb targeta de qualsevol quantitat des de dispositius mòbils, de forma ràpida i senzilla, i sense necessitat de disposar d'un dispositiu addicional, com fins i tot ara calia en serveis similars.

És la primera vegada a Espanya que una entitat financera llança una app que converteix un mòbil en un TPV. La nova aplicació de CaixaBank accepta pagaments contactless i els gestiona amb la mateixa seguretat que un TPV tradicional. És compatible amb targetes Visa i MasterCard i permet consultar en temps real l'històric de les operacions realitzades i el detall de cadascuna.

MOBILITAT I FLEXIBILITAT PER A L'USUARI

Amb aquesta solució, l'entitat ajuda a millorar l'experiència de compra dels clients, fet que suposa un avantatge per a aquells negocis que necessiten mobilitat i flexibilitat en l'experiència de cobrament, com poden ser, per exemple, professionals que es desplacin a domicili realitzar feines, restaurants, comerços que realitzin repartiments, grans establiments, etc.

Els comerços que vulguin convertir el telèfon en un terminal de pagament només han de descarregar l'aplicació Smartphone TPV al mòbil, ja disponible a la PlayStore de Google. L' app és compatible amb dispositius Android, siguin mòbils o tauletes, sempre que tinguin versió 8 o superior del sistema operatiu i també NFC.

Com a client de CaixaBank, en contractar el servei, el comerç rep les credencials per accedir a l'aplicació, i només cal introduir-les a l'app per començar a utilitzar-la. A l'hora de fer una venda, cal introduir l'import de l'operació a la pantalla principal i, a continuació, el client ha d'apropar la targeta (tant física com digital) al mòbil que tingui instal·lada l'app. Si ho requereix, l'aplicació sol·licita el codi PIN. Un cop confirmada la compra, apareixerà l'opció de generar rebut i es remetrà el tiquet al client mitjançant el mètode seleccionat: mostrar-lo a la pantalla, enviar per mail o generar un codi QR. L'aplicació de CaixaBank també permet gestionar devolucions.

A més, els clients que el contractin i desitgin un mòbil Android compatible, a Wivai disposaran de tres models Samsung que podran adquirir amb un descompte especial i finançar-los amb CaixaBank al 0% TAE.

LÍDERS EN SERVEIS PER A COMERÇOS, PROFESSIONALS I AUTÒNOMS

El llançament del nou servei suposarà reforçar el lideratge de CaixaBank en serveis a comerços, un sector on l'entitat, a través de Comercia Global Payments, compta amb més de 645.000 TPV en comerços i una quota de negoci del 31,2%.

La tecnologia i la innovació són clau per a CaixaBank. Amb més d'11 milions d'usuaris de la seva banca digital, la base de clients digitals més gran del sector financer a Espanya, l'entitat treballa cada dia per desenvolupar nous models que li permetin donar resposta a les demandes i necessitats dels seus clients i que acostin els productes, els serveis i la cultura financera a tots els ciutadans.

Gràcies al model d'especialització, CaixaBank és una referència per a comerços, professionals i autònoms en tot tipus de serveis necessaris per desenvolupar aquests negocis. L'atenció als clients es realitza amb CaixaBank Negocis, la divisió que desenvolupa productes i serveis adaptats a les necessitats concretes, amb un assessorament proper i integral, no només a través del suport financer, sinó també des de l'acompanyament en la gestió del seu dia. a dia.

Actualment, s'ofereix aquest servei personalitzat des de les 70 oficines Store Negocis ubicades per tot el país, ia través dels més de 2.500 gestors especialitzats en aquest segment que treballen a la xarxa d'oficines de l'entitat. CaixaBank Negocis, a més, compta comunitats especialitzades en sectors específics com la restauració ('CaixaBank Food&Drinks); farmàcies ('CaixaBank Pharma'); i salut-benestar ('CaixaBank FeelGood'), mitjançant les quals s'atenen les peculiaritats dels negocis amb activitat en aquests àmbits.