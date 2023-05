El president executiu de Damm, Demetrio Carceller Arce, a la Junta d'Accionistes per aprovar els comptes de l'exercici de 2022. - DAMM

El president executiu de Damm, Demetrio Carceller, ha dit que el 2023 serà "un any de creixement" per al grup per, en les seves paraules, la robustesa que està mostrant el sector hoteler durant els primers mesos de l'any i les bones perspectives del sector turístic per a la temporada estival.

Ho ha dit aquest dimarts a la junta general ordinària d'accionistes on s'han aprovat els comptes referents a l'exercici del 2022 celebrada a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm, a Barcelona, informa la companyia cervesera en un comunicat.

L'any 2022 l'empresa va registrar una facturació de 1.876 milions d'euros, un augment del 26% respecte al 2022, i va obtenir un benefici net de 101,5 milions d'euros.

Ha apuntat que el 2022 es van veure "obligats a treballar dur" per gestionar la inflació i les seves conseqüències sobre el consum i la política monetària, però va ser un any que, segons ell, també va comportar bones notícies com les dades positives del sector turístic i la restauració.

Segons Damm, la companyia es va consolidar l'any passat com el grup cerveser amb "creixement més gran de quota de mercat de producció, pujant gairebé un punt percentual respecte a l'any anterior".

TALENT I MEDIAMBIENT



El grup ha destacat l'atracció i el desenvolupament intern del millor talent com un dels seus principals reptes, per la qual cosa ha posat en marxa diferents iniciatives amb aquest objectiu i ha apuntat que, el 2022, van incrementar la plantilla amb prop de 500 persones, el 55 % menors de 30 anys.

També ha iniciat diverses línies de treball per optimitzar les fases de la cadena de subministrament amb l'objectiu de reduir la petjada mediambiental.

Durant l'acte també s'ha aprovat la nova composició del Consell d'Administració, que ha passat de 8 a 7 membres; s'ha incorporat Rudolf Louis Schweizer com a representant de l'empresa alemanya August Oetker KG --en substitució d'August Oetker i Ernst F. Schröeder--, i s'ha aprovat el pagament de dividend 2022 al mateix nivell de l'any anterior.