Districte 22@ / Flickr

Catalunya és una regió capdavantera en molts àmbits, i el tecnològic n'és un. En aquests moments, està experimentant un ràpid avenç i això li ha permès congregar gairebé 100 hubs tecnològics a la comunitat autònoma.

Un hub tecnològic és un centre o espai físic on es concentren empreses, startups, emprenedors i altres actors relacionats amb la tecnologia i la innovació. Aquests hubs solen proporcionar infraestructura, recursos i serveis per fomentar la col·laboració, lintercanvi didees i el desenvolupament de projectes tecnològics.

Els hubs tecnològics es consideren ecosistemes dinàmics que promouen la innovació, la creació d'ocupació i el desenvolupament de la indústria tecnològica, i Catalunya va pel camí de convertir-se en una zona molt important en aquest àmbit. L'impacte econòmic que deixa a les arques catalanes supera els 1.400 milions d'euros anuals, i donen feina a més de 15.000 persones, segons l'informe de Tech Hubs Overview impulsat pel Mobile World Capital Barcelona amb la col·laboració d'ACCIÓ, l'agència per a la Competitivitat d'empreses de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.

Aquesta xifra ha augmentat de manera substancial els últims cinc anys, ja que a finals del 2018 hi havia 43 centres tecnològics , i actualment s'ha superat el doble a la xifra: 96 hubs. La primera empresa que es va implementar a l'àrea de Barcelona va ser HP , que el 1985 es va establir a Sant Cugat del Vallès. Gairebé 40 anys després, altres empreses s'han establert a la capital catalana per erigir-se com a centres de referència global en l'àmbit tecnològic.

PERFIL GENERAL DELS HUBS TECNOLÒGICS A CATALUNYA

A Catalunya , el 65% dels hubs tecnològics es concentren en tres sectors principals : videojocs (32%), sector industrial (21%) i salut (13%). En total, aquests hubs tecnològics han generat més de 15.000 llocs de treball, i es preveu que per a l' any 2025 aquesta xifra augmenti 20.000 empleats, arribant a un impacte econòmic de 2.000 milions d'euros.

Cada hub és diferent, però si calgués fer un perfil general dels hubs catalans el 2022, sortiria que cadascun compta amb uns 160 treballadors, la majoria dels quals són professionals d'entre 31 i 40 anys. A més, cal destacar que el 30% d'aquests professionals són dones.

Segons l'estudi, de mitjana, el 38% de la plantilla d'aquests hubs està composta per persones estrangeres. Els professionals procedents d'Europa i Amèrica del Sud són els més nombrosos, encara que de mitjana conviuen 18 nacionalitats diferents a cada hub, i alguns compten amb empleats provinents de més de 60 països.

Pel que fa al tipus de feina, predomina l' enfocament híbrid , on el percentatge de treballadors que treballen de manera completament remota, és a dir, que estan assignats a aquests centres però no viuen ni treballen físicament a Barcelona, és inferior al 30%.

BARCELONA, LA PRINCIPAL ZONA D'ACOLLIMENT DELS HUBS TECNOLÒGICS

Aproximadament, el 78% d'aquestes 96 empreses han triat ubicar-hi físicament el hub a la ciutat de Barcelona. En particular, el districte 22@ ha acollit el 46% dels centres tecnològics, seguit per l' Eixample amb un 28%. La resta es distribueix en altres municipis de l'àrea metropolitana, com Baix Llobregat i Vallès Occidental , i també n'hi ha un a Sitges , a la zona de Garraf.

Barcelona es converteix així en una de les ciutats europees on més s'assenten els hubs tecnològics, competint amb Madrid, Lisboa, París, Londres, Berlín, Amsterdam, Dublín... tot i no ser capital del país. En la decisió de les empreses pesen diversos factors, com ara la capacitat d'atracció de talent, la disponibilitat del talent local, la ubicació estratègica de la ciutat, la competitivitat en costos, etc.

LLISTA DE HUBS TECNOLÒGICS A CATALUNYA

Aquests són els 96 hubs tecnològics assentats a Catalunya : ABB, Acuity Trading, Adesso, AkzoNobel, Allianz Technology, Alstom, Amazon, Bitpanda, Bizerba, Bumble, Centiro Solutions, Chartboost, Checkpoint Systems, Cisco Systems, Cofidis, Contents Croda, Danone, Dedalus, DHL, Enel, Essity, Fest, FreeNow, Giesecke + Devrient, Hastee, HCL Technologies, IGG, IOI Barcelona, King, Laboratoris Hartmann, LIDL, MediaMarkt, MeetDeal, Microsoft, MiR Robots, Monolithicpower, Moodle, Mytheresa, N26, Nicecactus, Novartis, Nutanix, Omron, Oracle, PayFit Recursos Humans, Porsche Digital, Red Hat, Roche DiabetesCare, Rovio, Sage, Salesforce, Santevet, Satellogic, Scopely, Sequra, Siemens Energy, Technica Electronics , Universal Robots, Unmanned life, Verif, Veristat, Vistaprint, Ypsomed Software i Zeptolab.