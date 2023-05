Foto: Naturgy

La Universitat Corporativa (UC) de Naturgy ha estat l'única d'una empresa espanyola reconeguda als guardons del Global Council of Corporate Universities (GlobalCCU), la xarxa global de professionals de les universitats corporatives. Ha estat amb el premi Gold, la màxima distinció possible, a la categoria d'Impacte Social i canvi climàtic, fet que suposa la seva inclusió a l'avantguarda a nivell mundial en formació en sostenibilitat.

La Universitat Corporativa de Naturgy ha estat l'única companyia espanyola entre les finalistes de tot el món que optaven aquests guardons. Aquest premi atorgat per l'observatori internacional d'universitats corporatives ha estat per la innovació i la transversalitat del desplegament formatiu en l'àmbit de la sostenibilitat.

És la tercera ocasió en què Naturgy rep aquest reconeixement, després del 2013 a la categoria d'Universitat Corporativa més Innovadora, i el 2017 a la de Responsabilitat Social Corporativa.

José Luis Ausin , responsable de la Universitat Corporativa de Naturgy, ha destacat que “es tracta d'un èxit importantíssim que reconeix la visió i la connexió estratègica entre la nostra UC i el projecte empresarial de Naturgy. Gràcies a aquesta connexió, els nostres professionals, en diferents àrees, negocis i geografies, estan sent protagonistes de la transformació de la companyia i impulsant el seu propi desenvolupament, perfil digital, competències tècniques, de lideratge i, per descomptat, el compromís sostenible amb les persones i el planeta. Aquesta és l´essència de la nostra Estratègia formativa i de Persones de Compromís 360º”.

Els premis de GlobalCCU reconeixen les universitats corporatives que contribueixen, a través de la formació i el desenvolupament, a crear un valor afegit estratègic per al negoci de la companyia, els seus professionals, les organitzacions i la societat. A més a més, posen en valor l'excel·lència d'aquestes entitats i els avenços que aconsegueixen dins la seva activitat. GlobalCCU és una prestigiosa xarxa de professionals relacionats amb les organitzacions d'aprenentatge empresarial, on es comparteixen coneixements, experiències i millors pràctiques.

INTERÈS PER LES PERSONES

L'interès per les persones és un dels compromisos de Naturgy amb els grups d'interès. A més, la seva estratègia de Compromís 360º col·loca els seus empleats al centre de les decisions i accions, compromesa a desenvolupar i millorar l'experiència professional de les persones, amb una visió compartida de futur.

Per Naturgy és fonamental promoure un entorn de treball de qualitat i segur que prioritzi el desenvolupament personal i professional, basat en el respecte, el diàleg, la valoració de la diversitat i el comportament responsable.

Fundada el 1843, Naturgy és una marca líder al sector energètic i la major companyia integrada en gas i electricitat a Espanya i Amèrica Llatina. Amb més de 7.200 empleats, la companyia compta amb 16 milions de clients a 20 països a tot el món.

L'exercici de la companyia en matèria social, mediambiental i de bon govern ha estat reconegut pels principals i més importants índexs i rànquings del món, entre els quals hi ha FTSE4GOOD, Ecovadis i l'agència de rating MSCI.

A l'àmbit de les persones, Naturgy compta amb la Certificació EFR Global, el Segell Top 40 Diversity Company a Espanya, la Certificació CLIP (Corporate Learning Improvement Process), el segell Top Employers, que la valida com una de les millors empreses per treballar a Espanya, i el segell HDH 2022 (Human Digital Health by Intrama), que reconeix les companyies amb millors pràctiques en transformació digital enfocada a les persones, benestar corporatiu i salut emocional.