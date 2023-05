Hisenda / @EP

Els contribuents podran començar a sol·licitar des d'aquest dijous, 25 de maig, la cita prèvia per a l' atenció presencial de la declaració de la Renda corresponent a l'any 2022 , encara que serà el dia 1 de juny quan l'Agència Tributària començarà a assistir als ciutadans a les seves oficines per a la confecció i la presentació dels documents.

A més de la presentació per internet a través de la pàgina de l'agència i de l'aplicació mòbil, els contribuents menys habituats a les noves tecnologies que requereixin assistència personalitzada tenen també aquest any a la seva disposició des de principis de maig el pla 'Le Llamamos' , una alternativa a l'assistència presencial a les oficines.

El termini de presentació de declaracions finalitzarà el 30 de juny per a declaracions tant a ingressar com a tornar, si bé el termini a les declaracions a ingressar amb domiciliació bancària conclourà el 27 de juny. Les sol·licituds de cita prèvia, tant per a l'atenció telefònica com a presencial, finalitzaran el 29 de juny.

Està previst que aquesta campanya de l'IRPF es presentin un total de 22.899.000 declaracions , un 3,4% més que l'any anterior. D'aquest total, es preveu que donin dret a devolució un 60% –13.600.000, un 2% menys– per un import estimat de 9.946 milions d'euros.

En total, l' Agència Tributària preveu ingressar 16.448 milions d'euros, un 5,6% més respecte a l'exercici anterior, mentre que l'import a tornar caurà un 2,4%, fins a 9.946 milions.

COM SOL·LICITAR EL PLA 'LI ANOMENEM'

En aquesta campanya, els contribuents tornen a tenir a la seva disposició el pla 'Le Llamamos' per a confecció de declaracions per telèfon.

Aquest Pla va arrencar el 5 de maig passat, amb servei fins al final de la campanya, de manera que els contribuents menys habituats a les noves tecnologies que requereixin assistència personalitzada tornaran a comptar amb una potent alternativa a l'assistència presencial a oficines, podent accelerar la presentació i, amb això, l'eventual devolució que correspongui.

Una vegada que el contribuent demana cita --es recomana la sol·licitud per internet o mitjançant servei automàtic al 91 535 73 26, o al 901 12 12 24-- i tria horari de matí o de tarda, el sistema us proposa un dia i una hora en què rebrà la trucada de l'Agència Tributària.

"En favor de la pròpia agilitat del servei, resulta molt convenient que el contribuent tingui disponible la informació i la documentació necessària per fer la declaració quan li truqui l'Agència", aconsellen des de l'organisme.

QUI NO ESTAN OBLIGATS A DECLARAR?

En termes generals, els contribuents no estan obligats amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals . Això no obstant, aquest límit es redueix si els rendiments procedeixen de més d'un pagador (llevat d'excepcions), o també quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció. En aquests casos, el límit és de 14.000 euros anuals.

Igual que l'any anterior, tampoc estaran obligats els contribuents que tinguin rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis i altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.

D‟altra banda, es recorda que els beneficiaris de l‟ Ingrés Mínim Vital han de presentar la declaració, d‟acord amb la normativa que estableix l‟ingrés.