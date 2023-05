Inversió / Freepik

La Comissió Europea va presentar aquest dimecres una proposta perquè les companyies d'inversió al detall assumeixin la responsabilitat de la publicitat que sigui enganyosa o ignori els riscos inherents a una determinada inversió realitzada per ' finfluencers ' financers (els 'influencers' de finances). Això s'aplica tant a les xarxes socials com a altres intermediaris que remunerin o incentivin, amb l'objectiu de salvaguardar els clients i ajudar-los a prendre decisions informades.

Aquesta mesura constitueix una de les principals novetats del pla de la Comissió Europea per enfortir la regulació de les inversions minoristes a la Unió Europea. En cas d'incompliment, es preveu la implementació d'un règim sancionador que abasta des de multes fins a la revocació de la llicència, considerada una última opció extrema, segons han informat fonts comunitàries.

La meta establerta per Brussel·les és la de racionalitzar i modernitzar les normes existents, amb l'objectiu de col·locar els interessos dels consumidors al centre de la inversió detallista. A més, es busca garantir que els inversors al detall rebin un tracte equitatiu i una protecció uniforme, sense importar els productes d'inversió que elegeixin o els canals de comercialització i distribució utilitzats.

D'aquesta manera, les empreses assumiran la responsabilitat del que els 'finfluencers' declarin a les xarxes socials i se'ls exigirà assegurar-se que incloguin informació rellevant a les seves publicacions, així com identificar els riscos per als inversors, en lloc de simplement seguir-ne una estratègia de màrqueting. Brussel·les espera que, d'aquesta manera, les empreses financeres que contractin els serveis d'un 'finfluencer' en particular verifiquin i garanteixin els controls i els equilibris adequats per assegurar el compliment de la legislació de la UE. En cas d'incompliment, les conseqüències recauran sobre l'empresa.

A més, es requerirà que les companyies mantinguin un registre de les campanyes realitzades, per tal de poder abordar les preocupacions o queixes plantejades pels clients davant de les autoritats competents. Això permetrà verificar els elements duna campanya de màrqueting específica i prevenir laparició de futures campanyes "perilloses".