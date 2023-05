Galán, durant el seu discurs. Foto: Iberdrola

Ignacio Galán, president d'Iberdrola , ha estat el primer guardonat amb el Premi al Lideratge a ESG per part de la Foreign Policy Association a Nova York durant el seu sopar anual, al Harvard Club de Nova York.

El premi reconeix els líders empresarials que han demostrat un compromís ferm per garantir que els principis ESG + F (Environmental, Social & Governance + Financial Performance) s'integrin com un pilar bàsic de l'estratègia empresarial.

Altres guardonats durant la vetllada van ser el General Mark A. Milley, vint-i-cap de l'Estat Major Conjunt i el militar de més alt rang dels Estats Units, i Joaquín Duato, president i conseller delegat de Johnson & Johnson.

Galán va ser guardonat pel governador George Pataki, 53è governador de Nova York, que va ocupar el càrrec entre 1996 i 2006. Pataki ha destacat que “Galán és un visionari que ha assenyalat el camí de la propera generació d'energia renovable amb un compromís de responsabilitat social”.

En recollir el premi, Ignacio Galán, ha assegurat: "Estic molt agraït a la Foreign Policy Association. Admiro enormement tota la feina que l'Associació realitza des de fa molts anys".

“El compromís d'Iberdrola amb els principis ESG sempre ha estat impulsat per la nostra pròpia convicció interna que hem de fer tot el possible per aconseguir un impacte positiu a les comunitats a les quals servim. Per això incloem els Objectius de Desenvolupament Sostenible als nostres estatuts socials i creem el concepte de dividend social”.

“Mentre seguim invertint i creixent en els propers anys, mantenim el nostre compromís de demostrar que és plenament compatible la descarbonització amb la creació de valor per a tothom”.

Sota el lideratge d'Ignacio Galán les últimes dues dècades, Iberdrola ha invertit més de 140.000 milions d'euros per impulsar la transició cap a les energies netes. L'estratègia d'inversió de la companyia ha anat acompanyada d'un compromís total amb la creació de valor sostenible per a tots els grups d'interès ("dividend social"). El 2022 Iberdrola va realitzar prop de 4.700 noves contractacions al Grup, unes compres de 17.800 milions d'euros a milers de proveïdors que sostenen 400.000 llocs de treball a tot el món i va pagar més de 7.500 milions d'euros en impostos a nivell global, donant suport a les finances públiques.

L'aposta d'Iberdrola per les energies renovables i les xarxes intel·ligents l'han situat a l'avantguarda de la transició energètica. En les dues darreres dècades, l'empresa ha passat de ser la vintena companyia elèctrica del món a la segona per capitalització borsària, alhora que lidera el sector en ambició climàtica.

Durant aquest temps Galán ha promogut el tancament de les 17 centrals de carbó i fuel-oil d'Iberdrola a tot el món, alhora que ha establert una capacitat d'energia renovable líder al sector de 40.000 megawatts (MW).

Entre el 2023 i el 2025 estan previstes inversions per valor de més de 47.000 milions d'euros , que sustentaran l'ambiciós Pla d'Acció pel Clima de la companyia. Iberdrola pretén assolir la neutralitat en carboni el 2030 i emissions netes zero abans del 2040.

La Foreign Policy Association és una organització independent que fa més de 100 anys que treballa per ajudar a desenvolupar la conscienciació, la comprensió i l'opinió informada sobre la política exterior dels Estats Units i les qüestions globals. La FPA pretén animar els ciutadans a participar en el procés de la política exterior.