L' economia d'Alemanya va entrar en recessió el primer trimestre del 2023 , segons ha confirmat l' Oficina Federal d'Estadística (Destatis) , que ha revisat a la baixa la dada de PIB dels tres primers mesos de l'any, fins al -0,3 %, en comptes de l'estancament estimat inicialment, fet que suposa encadenar dos trimestres consecutius de caigudes de l'activitat, després del -0,5% del quart trimestre del 2022.

"Després que el creixement del PIB entrés en territori negatiu a finals del 2022, l'economia alemanya ara ha registrat dos trimestres negatius consecutius", ha confirmat Ruth Brand, presidenta de l'Oficina Federal d'Estadística.

D'aquesta manera, l'economia alemanya ha registrat el pitjor comportament entre les grans economies de la zona de l'euro, ja que Espanya i Itàlia van créixer un 0,5 i França ho va fer un 0,2%, mentre que la mitjana de la zona euro va ser del 0,1%. Per la seva banda, el PIB dels Estats Units el primer trimestre va créixer un 0,3%.

En la seva anàlisi, Destatis destaca el llast per a l'economia alemanya de les fortes pujades de preus, que es va reflectir especialment en la despesa en consum final de les llars, que va disminuir un 1,2% el primer trimestre del 2023.

Aquesta major reticència de les llars a comprar es va manifestar en la menor despesa en aliments i begudes, roba i calçat el primer trimestre del 2023 respecte del trimestre anterior, mentre que les famílies alemanyes van comprar menys cotxes nous, cosa que probablement es degui, a parteix, a la interrupció de les subvencions per adquirir híbrids endollables i la reducció de les subvencions per a vehicles elèctrics a principis de 2023.

Per la seva banda, la despesa de consum final del Govern també va disminuir considerablement els tres primers mesos del 2023, amb una contracció del 4,9% respecte al trimestre anterior.

Per contra, l'Oficina destaca que la inversió va augmentar des del quart trimestre del 2022, amb un augment de la formació bruta de capital fix en la construcció (+3,9%), en part a causa del bon clima durant el primer trimestre de 2023, mentre que la formació bruta de capital fix en maquinària i equip també va ser notablement més gran a principis d'any (+3,2%).

Així mateix, també es van registrar contribucions positives del comerç exterior, ja que, en comparació del quart trimestre del 2022, les exportacions de béns i serveis van augmentar un 0,4%. Per contra, les importacions van caure un 0,9%, degut, en part, a la reducció de les importacions de combustibles minerals, com ara petroli cru i productes de petroli, i productes químics i productes químics.

D'altra banda, Destatis va indicar que l'acompliment econòmic el primer trimestre del 2023 va ser aconseguit amb aproximadament 45,6 milions de persones ocupades a Alemanya, fet que implica un augment de 446.000 treballadors (+1%) respecte a l'any anterior.

De mitjana, el nombre d'hores treballades per ocupat va ser semblant al del primer trimestre del 2022 (-0,1%), mentre que el volum de treball de l'economia en general va augmentar un 0,9% en el mateix període.

La productivitat laboral global (PIB corregit de preus per hora treballada per les persones ocupades) va baixar un 1% respecte al mateix trimestre de l'any anterior i la productivitat laboral per persona ocupada va ser un 1,1% més baixa en termes interanuals.