Gonzalo Gortázar / @EP

Gonzalo Gortázar és el nou president no executiu de CaixaBank Payments & Consumer , segons s'ha publicat avui al Butlletí Oficial del Registre Mercantil (Borme), que també publica el nomenament de Jordi Nicolau com a conseller delegat de la filial de pagaments i finançament al consum de CaixaBank.

D'aquesta manera s'oficialitzen uns canvis coneguts des del gener, quan el banc va anunciar la sortida de Juan Antonio Alcaraz, a qui Gortázar substitueix com a president de CaixaBank Payments & Consumer.

A més, fins aquell moment, Alcaraz era responsable de l'àrea de banca retail, que incloïa la xarxa d'oficines, banca de particulars i premier, banca privada i banca d'empreses. També s'encarregava de totes les àrees relacionades amb l'experiència del client i consum, i presidia la banca en línia Imagin.

El banc va aprofitar la sortida d'Alcaraz per reorganitzar-ne l'estructura i va repartir els negocis que fins aquell moment aglutinava el directiu entre tres directius: per una banda, Jaume Masana passava a ser el nou director de negoci, mentre que María Vicens assumia el càrrec de directora de Transformació Digital i Advanced Analytics, i Jordi Nicolau passava a responsabilitzar-se de Payments & Consumer com a conseller delegat en substitució de Juan Gandarias, que deixarà CaixaBank a finals de juny.