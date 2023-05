La seu CaixaBank. Foto: Europa Press

Barclays ha iniciat aquesta setmana la cobertura d'anàlisi borsària d'una sèrie de bancs espanyols, entre els quals ha destacat CaixaBank com a opció preferida, per la qual cosa ha recomanat sobreponderar-lo en carteres, segons es desprèn de l'informe que han publicat els analistes de l'entitat a càrrec de cobrir banca espanyola.

En termes de preus objectiu, Barclays ha assignat 5 euros per acció a CaixaBank, fet que implica un potencial de revaloració del 43,7% respecte al preu a què van tancar les accions dimecres 24 de maig, últim dia abans que Barclays fes el seu anàlisi.

CaixaBank es posiciona com l' entitat favorita per a Barclays perquè la firma espera un creixement dels beneficis per acció (BPA) del 19% anualitzat per al període 2022-2024. "També pensem que la fortalesa del balanç, la posició de liquiditat i l'estabilitat dels seus dipòsits el fan més atractiu que els seus parells, amb el potencial de sorprendre positivament en marge d'interessos i cost de risc".

Pel que fa al conjunt del sector, Barclays ha posat en valor que els bancs espanyols han rendit millor des del gener del 2022 que la resta dels europeus. Així, de mitjana, la banca espanyola acumula un repunt del 33% a Borsa els últims 15 mesos, davant l'alça de l'1,3% de l'Euro Stoxx Banks.

Aquest comportament borsari millor és perquè les entitats espanyoles són més sensibles als tipus d'interès, estan menys exposades als contagis per riscos geopolítics i les previsions sobiranes són positives.

A més, els analistes del banc britànic considera que el bon moment dels beneficis per acció es recolza en la repreciació de la carteres a tipus més alts, una posició "sòlida" a Llatinoamèrica i una reducció de costos sistèmics. Tot plegat, això hauria de compensar la inflació de costos, la reducció de comissions i l'increment de les provisions.