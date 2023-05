Aquestes propostes abasten àrees com la governança, la digitalització, la sostenibilitat i el transport, amb l'objectiu de millorar la competitivitat i la sostenibilitat del turisme al país. | @EP

L'Aliança per a l'Excel·lència Turística (Exceltur) ha proposat deu propostes prioritàries d'actuació en matèria turística amb vista a la legislatura 2023-2027 després de les eleccions autonòmiques i municipals del 28 de maig.

La rellevància del turisme als municipis espanyols demana la prioritat més gran d'atenció en moltes de les seves polítiques i models de governança municipals, amb la visió més transversal i ambiciosa de futur, segons l'entitat.

Així, l'organització destaca algunes reflexions en àrees com el transport, la digitalització, la governança publicoprivada o la sostenibilitat. L'objectiu és aconseguir millores competitives, estructurals i sostenibles notables per al conjunt del sector turístic espanyol.

En primer lloc, Exceltur aposta per una visió transversal i lideratge polític al màxim nivell local per integrar el turisme a la gestió municipal i dotar les accions turístiques d'una estratègia continuada en el temps.

També recomana implementar nous sistemes de governança turística en l'àmbit local, àgils, professionals i especialitzats, basats en la més estreta cooperació públic-pública i publicoprivada; i aprofitar les sinergies i les economies d'escala derivades del treball conjunt amb altres municipis o organismes supramunicipals.

Pel que fa a l'oferta turística, l'entitat demana suport a la inversió en la creació/transició/reposicionament de la mateixa (allotjament, i instal·lacions d'oci i negoci), que indueixin la despesa i els efectes més arrossegats sobre activitats connexes del municipi.

TECNOLOGIA, TRANSPORT I MOBILITAT



En altres àrees, la digitalització té gran importància, amb l'aprofitament de l'aplicació de noves tecnologies en la millor posada en valor dels recursos turístics, amb la integració més gran en nous productes dels diversos serveis de la seva extensa cadena de valor local, i en el seu màrqueting i posicionament en els segments de més interès, facilitant, a més, la millor atenció al turista a la seva estada i la gestió del seu impacte al territori.

Pel que fa al transport, Exceltur destaca el desenvolupament de polítiques que s'afavoreixin de la notable dotació d'infraestructures de transport a tot Espanya, propiciant l'accessibilitat més gran al municipi i als seus llocs turístics, amb el foment de la connectivitat a través de la intermodalitat.

A més, aposta per una estratègia de mobilitat turística dins dels municipis que "primi els nous sistemes de transport més calmats, de menor impacte ambiental i sense biaixos".

EVITAR ESPAIS TENSATS



Entre altres propostes, l'entitat turística veu necessària una reflexió sobre la capacitat d'acollida de la societat i les capacitats de càrrega dels espais turístics més tensats.

Per això, recomana desenvolupar una estratègia per a la seva adequació sostenible amb normatives més exigents, i el reforçament de la capacitat de gestió i control sobre elements de saturació clau, com ara els habitatges turístics, els fluxos d'excursionistes o creueristes i de turistes en autocaravanes.

També aposta per invertir en espais públics, assegurances i d'alta qualitat de vida per als residents, que “al final resulten ser els millors escenaris per al gaudi de les experiències turístiques per als visitants”.

Finalment, Exceltur advoca per promoure el compromís publicoprivat social i ambiental més gran al municipi, al voltant de nous models turístics que facilitin les millors condicions laborals, protecció de l'entorn ambiental i preservació del patrimoni cultural i elements d'identitat locals.