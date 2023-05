Una oficina de CaixaBank. Foto: CaixaBank

CaixaBank posa el focus en les pimes per seguir creixent en el seu negoci d'empreses i culmina la posada en marxa d'una xarxa de 73 oficines i 900 professionals especialitzats en aquest segment repartits per tot el país. A través dels centres d'empreses Store Pimes, l'entitat ofereix productes i ofereix serveis adaptats a les necessitats concretes de petites empreses, amb un model d'atenció especialitzat i gestors experts en assessorament a aquest tipus de clients. Es tracta de la primera xarxa d'oficines bancàries a Espanya específiques per a aquest segment.

Amb la posada en marxa d'aquestes oficines, CaixaBank potencia el seu model de proximitat amb atenció adaptada a cada tipologia de client. Des dels centres d'empreses Store Pimes, l'entitat ajudarà les empreses que facturen menys de 2 milions d'euros a impulsar la seva activitat comercial i a gestionar el seu dia a dia més enllà de l'àmbit financer. L'objectiu de CaixaBank és incrementar la base de clients d'aquest segment i, a més, augmentar la vinculació de les petites empreses. En aquest sentit, l'entitat posa a disposició d'aquest segment de clients 12.000 milions d'euros en crèdit preconcedit.

L'entitat compta actualment amb un volum de clients de 467.000 petites empreses que facturen menys de 2 milions d'euros i una quota de penetració del 38%. Amb aquest servei i atenció especialitzada, CaixaBank reafirma el seu suport a les petites empreses i microempreses, un segment fonamental per al país que, segons dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, representen més del 44% del teixit empresarial espanyol.

ATENCIÓ I ASSESSORAMENT ESPECIALITZAT

Cadascuna d'aquestes noves oficines compta amb gestors experts per oferir en cada moment les solucions financeres més adequades a les necessitats d'aquest tipus d'empreses: comptes, tresoreria, finançament, rènting, assegurances, banca online, així com solucions que ajudin en la internacionalització, la digitalització i la transformació sostenible de les empreses. A més, l'entitat compta amb equips especialistes en àmbits clau com el turisme i el negoci immobiliari que assessoraran sobre productes i serveis alineats als requisits d'aquests sectors.

Les petites empreses rebran aquesta atenció personalitzada a través d'aproximadament 900 professionals especialitzats en aquest segment específic d'empreses que treballaran en la nova tipologia d'oficines. L'horari d'atenció dels centres d'empresa Store Pimes és el de qualsevol oficina CaixaBank model Store: de dilluns a dijous, de 8,30 a 18,30 hores, i divendres, de 8,30 a 14,30 hores. Amb l’objectiu que més clients puguin accedir a aquest servei especialitzat, al voltant de 250 gestors oferiran aquest servei personalitzat a petites empreses des de les oficines retail de CaixaBank pròximes als clients.

ENTITAT DE REFERÈNCIA

Gràcies a aquest model d'especialització, l'entitat, a través de CaixaBank Empreses, s'ha consolidat com a referent per al teixit empresarial. A més d'aquests 73 centres d'empreses Store Pimes, que donen servei a aquelles empreses que facturen menys de 2 milions d'euros, l'entitat també compta amb un total de 146 centres especialitzats en atendre empreses de més dimensió que facturen més de 2 milions d'euros. En aquests centres d'empreses, hi treballen 1.300 professionals altament qualificats amb reputació sòlida en l'assessorament empresarial. CaixaBank Empreses, per tant, compta actualment amb una xarxa total de 219 centres i oficines especialitzades repartides per totes les comunitats autònomes espanyoles on hi treballen 2.200 especialistes en l'àmbit empresarial.

A nivell internacional, CaixaBank dona suport els seus clients empresa amb diverses solucions operatives amb accés efectiu territorial a 127 mercats de diferents països i ofereix el millor assessorament per a les operacions a l'estranger. L'entitat dona servei tant a les pimes i les microempreses que estan iniciant les seves activitats exportadores com a les grans corporacions i grups empresarials que afronten projectes internacionals més complexos.