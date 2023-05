El president del Govern, Pedro Sánchez (i) i el president de la Generalitat, Pere Aragonès (d) / @EP

Catalunya , líder tant en deute com en dèficit públic, ha rebut fins ara el 36,7% de l'assistència proporcionada pel Fons de Finançament Autonòmic , la qual cosa equival a 6.213 milions d'euros. Aquests fons són atorgats per l'Estat al Govern de Pere Aragonès a través dels mecanismes de finançament de les administracions territorials, segons la informació proporcionada pel Ministeri d'Hisenda. Cal destacar que aquesta quantitat ha estat acumulada durant els primers cinc mesos de l'any.

És important recordar que el mecanisme esmentat va ser establert el 2012 pel Govern de Rajoy, amb Cristóbal Montoro com a ministre d'Hisenda. Aquesta acció es va fer en resposta a una crisi econòmica heretada de l'Executiu de Zapatero. L'objectiu era reduir els nivells de deute comercial de les administracions territorials mitjançant la implementació del Pla de Pagament a Proveïdors, el Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) i l'assignació de fons provinents del Fons de Finançament a Comunitats Autònomes i el Fons de Finançament a Entitats locals.

En el cas específic de Catalunya, és una de les comunitats que més diners han resibut dels 16.856 milions d'euros distribuïts entre 10 comunitats autònomes. És important esmentar que el Govern de Pere Aragonès ha estat el principal receptor d‟aquests fons, mentre que Andalusia, Cantàbria i la Rioja han estat les regions que han rebut menys d‟aquestes deu comunitats autònomes.

EL DÈFICIT CATALÀ, DISPARAT

És important destacar que l'administració catalana enfronta un dels dèficits públics més importants a nivell autonòmic. El 2021, aquest dèficit va ser de 903 milions d'euros, cosa que representava el 0,39% del PIB. Tot i això, actualment ha augmentat significativament a 3.816 milions d'euros, equivalent a l'1,51% del PIB.

En contrast, la Comunitat de Madrid, sota el lideratge d'Isabel Díaz Ayuso, té actualment un dèficit del 0,71% del PIB.

Pel que fa al deute, és important fer una comparació. A finals del 2022, la Comunitat de Madrid va registrar un deute de 34.821 milions d'euros, cosa que representa el 13,5% del PIB. D'altra banda, Catalunya va acumular un deute de 84.327 milions d'euros, cosa que equival al 33,4% del PIB.

Actualment, Madrid té el deute més baix entre totes les comunitats autònomes, i ha disminuït en 1,2 punts percentuals en comparació del 2021. En contrast, Catalunya s'enfronta al desafiament de refinançar un deute de 10.665 milions d'euros el 2023, una quantitat que dificulta l'accés al finançament als mercats de capitals. D'altra banda, Madrid té aquest any venciments de deute per un total de 2.681 milions d'euros.

El mes d'abril passat, el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, afirmava que l'Estat té un deute històric de 488 milions d'euros en dependència amb Catalunya, des que el PP va suprimir un mecanisme previst a la Llei de Dependència el 2012.

Segons l'opinió de Campuzano, la major part del finançament de les prestacions per a persones amb dependència recau a la Generalitat. D'acord amb el dirigent català, entre el 2008 i el 2021, Catalunya ha destinat al voltant de 18.000 milions d'euros a aquestes prestacions. D'aquesta quantitat, aproximadament 12.000 milions han estat aportats pel Govern, 3.000 milions més pel Govern central i 3.000 milions més corresponen al copagament realitzat per les famílies dels ciutadans dependents.

DEUTE DE CATALUNYA

Al Consell de Ministres més recent, el Govern d'Espanya va aprovar l'emissió d'un aval per una suma de 2.600 milions d'euros per a Catalunya. Aquest aval té com a objectiu donar suport a les operacions de deute a curt termini.

Tot i això, la resposta proporcionada pel Ministeri d'Hisenda no ha convençut el diputat del Grup Mixt, Pablo Cambronero. Cambronero, que anteriorment va ser diputat de Ciutadans, va presentar un dia després una pregunta per escrit a la Mesa del Congrés dels Diputats. A la pregunta, sol·licita una resposta detallada sobre l'autorització del Govern perquè la comunitat autònoma de Catalunya s'endeuti per un valor de 2.668,6 milions d'euros, suma que s'afegeix als més de 2.300 milions de l'any passat.