El president del Govern, Pedro Sánchez / @EP

Pedro Sánchez no assistirà aquest dimecres a les jornades del Cercle d'Economia. La Moncloa va informar a l'organització del Cercle que el president no serà present a la clausura de les jornades, tot i ser una tradició en aquest grup empresarial català. Aquesta decisió demostra que l?opció d?avançar les eleccions té prioritat sobre qualsevol compromís al?agenda institucional, ja que el president espanyol s?encarrega de clausurar les jornades del Cercle, normalment.

En els últims 30 anys, només una vegada un president espanyol no va acudir a la clausura de la reunió del Cercle d'Economia , i curiosament, també va ser degut a Pedro Sánchez. Això va passar durant la moció de censura contra Mariano Rajoy, cosa que va portar Rajoy a cancel·lar la seva assistència a últim moment. Aquesta decisió desplaça l?enfocament polític de l?últim dia de la XXXVIII Reunió del Cercle d?Economia cap a Alberto Núñez Feijóo, que està programat que participi a les 10 del matí. El líder de l'oposició tindrà l'oportunitat de convèncer els empresaris i els directius presents sobre la validesa de la seva proposta política per al 23 de juliol.

Pere Aragonès també serà present en què serà la seva primera gran aparició institucional des que el seu partit, ERC, va perdre 300.000 vots a les eleccions municipals celebrades diumenge passat. Tot i això, l'atenció política serà menor, ja que Pere Aragonès ha optat per oferir una conferència de premsa aquest mateix matí al Palau de la Generalitat per analitzar l'actualitat política.

Pedro Sánchez ha designat la ministra d'Economia, Nadia Calviño , com el seu representant, una figura habitual al Cercle, l'absència de la qual havia generat certes preguntes per part de la premsa. Tot i això, la presència de Calviño redueix considerablement el pes polític del PSOE a l'esdeveniment i és poc probable que es pronunciï sobre la situació política que s'obre amb la convocatòria d'eleccions per al 23 de juliol.

Aquest 2023, les jornades del Cercle tenien previst tenir menys polítics, segons la decisió del seu president, Jaume Guardiola. Tot i això, l'actualitat política del moment ha eclipsat tots els participants de l'esdeveniment. La cloenda a càrrec de Nadia Calviño també representa una excepció en el context del Cercle, on es valora molt la tradició. Històricament, el ministre d'Economia ha tingut un paper rellevant en aquestes jornades econòmiques, però mai abans no havia estat l'encarregat de clausurar-les, considerat el moment més destacat dels tres dies.