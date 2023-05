El rei Felip VI - Cercle

El rei Felip VI ha assegurat aquest dimarts que la situació actual és complexa i d'incertesa però “hi continua havent moltes oportunitats de progrés si es gestionen bé”.

Ho ha dit durant el seu discurs en el lliurament del Premi Cercle d'Economia a la Construcció Europea que s'ha atorgat a Barcelona a l'alcalde de Varsòvia (Polònia), Rafal Trzaskowski, a la 38a reunió Cercle d'Economia.

"Barcelona, Catalunya, Espanya, Europa tenen grans actius i grans valors compartits per beneficiar-se d'aquestes oportunitats" , ha assegurat, i ha afegit que la col·laboració és necessària per ser capaços d'aprofitar-los de manera eficaç.

Felip VI ha assegurat que el projecte europeu "travessa un moment transcendental" després del Brexit, la pandèmia i la guerra d'Ucraïna en què, en les seves paraules, paradoxalment ha resultat en un augment de la confiança dels europeus envers les institucions europees per la gestió realitzada davant aquests reptes.

Ha destacat que la Unió és admirada fora de les seves fronteres malgrat els problemes reals que es van presentant i de les ineficiències que “quedin per polir”.

"L'Espanya moderna no s'entén sense la seva pertinença a la Unió Europea, com tampoc no s'entén la nostra història sense Europa, la Mediterrània o Amèrica", ha afegit.

"RECOLLIR JUNTS EL CAMÍ"



El Rei ha dit que per reactivar el futur cal tenir un bon diagnòstic i identificar les mancances i fortaleses: “A partir d'aquí, recórrer plegats el camí que ens pot portar a ser una societat més pròspera i també més justa”.

"VISIÓ A LLARG TERMINI"



Ha alertat que s'ha d'evitar acomodar-se en allò aconseguit, ja que el món no s'atura i s'ha de donar resposta al següent salt tecnològic, la gran crisi econòmica o d'una altra naturalesa, o el "següent envit geoestratègic".

Segons el monarca, els temps actuals són de transició i de crisis periòdiques, solapades o de moltes facetes, per la qual cosa cal "aixecar la mirada i tractar de tenir una visió a llarg termini".

Per això, ha demanat atendre el que és immediat i urgent però sense oblidar "l'important" ni el context actual a nivell internacional.

ELS PRESIDENTS DEL CERCLE FALLITS



Felip VI ha expressat els seus condols per la mort dels expresidents del Cercle Vicenç Oller, Enric Corominas i Josep Piqué, i ha recordat el també exministre del PP --amb qui tenia una relació personal-- com "una gran persona i un gran servidor públic".

"La seva talla i honestedat intel·lectual, la seva generositat de temps i d'atenció, i la comprensió i l'anàlisi de les dinàmiques complexes del món internacional i de l'economia han estat sempre molt apreciades i admirades en àmbits molt diversos, tant públics, polítics, empresarials i acadèmics", ha dit.

ASSISTENTS



Han estat la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; el candidat a l'alcaldia de Barcelona per Junts, Xavier Trias, i el president del Cercle, Jaume Guardiola, entre d'altres, i no hi ha hagut presència del Govern, encara que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, participarà a la tarda a la trobada .

Trias, acompanyat per l'exconsellera d'Acció Exterior de la Generalitat Victòria Alsina, ha esperat el Rei en acabar l'acte per saludar-lo.