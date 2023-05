Recàrrega d'un cotxe elèctric / Arxiu

El Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya (Ciac) ha demanat que el procés de posada en marxa i execució del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica del Vehicle Elèctric i Connectat (Perte VEC 2) segueixi el calendari previst malgrat l'avançament de les eleccions generals al 23 de juliol perquè asseguren que el sector no es pot permetre "més retards a l'arribada de les ajudes europees".

En un comunicat, el Ciac ha assenyalat que entenen que amb l'avançament electoral hi ha moltes lleis que queden en suspens fins a l'elecció del nou Govern, però avisen que el Perte VEC 2 "no en pot ser una".

Des del sector han avisat que ja hi ha molt desavantatge respecte a Europa, i han alertat de les conseqüències de més retards: "Sumats als que ja arrosseguem per assolir la mobilitat sostenible, connectada i autònoma, implica reduir al mínim les possibilitats de convertir-nos en un referent d'aquesta mobilitat fins i tot al sud d'Europa”.

Per a Ciac, no es pot arribar a un escenari on el Perte VEC 2 "acumuli nous retards" o no s'arribi a executar. Així mateix, també han rebutjat una repetició del Perte VEC 1 perquè han opinat que no va complir les expectatives, i reclamen un "aclariment públic" per part del Govern per al compliment dels terminis d'aquest projecte estratègic