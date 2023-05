Un moment de la intervenció de Goirigolzarri. Foto: CaixaBank

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha posat en valor el "paper crucial" que juguen els Consells d'Administració per assegurar la sostenibilitat dels projectes . Així ho ha destacat durant la seva participació al Panell sobre banca Present i futur de la banca: reflexions davant d'un món canviant , durant la 38a Reunió del Cercle d'Economia.

"La sostenibilitat d´un projecte que passa perquè l´empresa tingui una rendibilitat per sobre del seu cost de capital ja que, si això no es dóna, no hi ha projecte amb futur", ha assenyalat. Perquè això sigui possible, la base de qualsevol negoci són els clients, que són els que legitimen qualsevol projecte. Segons Goirigolzarri, per aconseguir-ho, cal un equip compromès amb el projecte i amb el servei al client. A més, ha remarcat que “per ser sostenible en el temps, un projecte ha de tenir un reconeixement social necessari”. Segons el president de l'entitat, aconseguir l'equilibri d'aquests quatre vectors és l'objectiu que ha de perseguir un Consell d'Administració, que és el que assegura que el projecte sigui sostenible.

Per Goirigolzarri, establir uns principis que afecten la conducta i les maneres de procedir de les diferents parts de l'organització és una gran prioritat per a un Consell, així com la seva comunicació i seguiment. "Sobre aquest codi de valors s'han de definir les diferents polítiques comercials, iniciatives estratègiques i, fins i tot, la política de riscos", ha remarcat.

CANVI DE PERCEPCIÓ SOBRE EL COMPORTAMENT DE LA BANCA

El president de CaixaBank també ha recordat el 'cop reputacional terrible' que va patir la banca amb la crisi del 2008. “ Hi va haver una gran decepció perquè la banca no tenia ni la solvència ni la capacitat per ajudar empreses i famílies, hi va haver conductes no exemplaritzants i poc ortodoxes ”, ha explicat Goirigolzarri, que considera que avui les pràctiques de govern corporatiu han canviat i estan molt lluny d'aquesta imatge.

D'altra banda, des de la pandèmia hi ha hagut un canvi de percepció important sobre el comportament de la banca. La situació de la banca ha estat diferencial en termes de solvència i liquiditat i l'actuació de les autoritats també va ser radicalment diferent. Hem pogut estar a prop de les famílies i de les empreses quan més ho necessitaven” i en aquest sentit, ha posat com a exemple les moratòries, els ICOs i l'obertura d'oficines per atendre els clients durant la pandèmia ”. Tot i això, el president de l'entitat creu que encara hi ha molt a millorar: “Des de les entitats hem de comunicar i transmetre de forma molt més eficaç a la societat el decisiu paper que té el sector bancari per al benestar dels ciutadans ”.

DIFERÈNCIES ENTRE BANCA AMERICANA I EUROPEA

Sobre les turbulències que ha travessat el sistema financer internacional a partir del que ha passat a Silicon Valley Bank, Goirigolzarri s'ha mostrat partidari d'avançar al Fons de Garantia de Dipòsits Comú a Europa .

Segons el president de CaixaBank, la cotització dels bancs americans ha estat molt diferencial respecte als europeus en els darrers anys per diversos factors. D'una banda, hi ha l'evolució de l'economia, que afecta l'activitat del sector bancari; un altre factor, també econòmic, ha estat l'evolució dels tipus d'interès, ja que Europa, a diferència dels EUA, ha tingut tipus d'interès negatius durant 6 anys, cosa que ha incidit molt directament en la baixa rendibilitat de la banca europea. D'altra banda, la regulació del sector ha estat diferencial; tampoc no ha ajudat la prohibició temporal de donar dividends; l'absència d'un mercat únic de serveis financers a Europa és un altre factor. "Tot això explica la menor capitalització de la banca europea davant de l'americana", ha conclòs.

Sobre els nous jugadors com les Fintech i la seva repercussió sobre la banca, Goirigolzarri s'ha mostrat optimista i ha fet diverses reflexions en aquest sentit: “La banca té una base rellevant de clients, amb la qual manté una relació molt estreta” . A més, aquests clients confien en els bancs tant per dipositar els seus diners com per al tractament i la privadesa de les seves dades. D'altra banda, a curt termini, el gran camp de competència s'està establint als mitjans de pagament i, finalment, el que ens ha ensenyat la digitalització és que les fronteres entre els sectors es fan cada vegada més grisos. Per tant, per al president de CaixaBank, no té sentit que els bancs facin servir una estratègia defensiva.