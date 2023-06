Foto: Foment del Treball

Foment del Treball ha presentat aquest dijous, 1 de juny, l'estudi sobre El dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya 2009-2022, on s'ha arribat a la conclusió de què en els últims 13 anys s'han deixat d'invertir 39.369 milions d'euros per part del conjunt d'administracions (Estat, Generalitat i Ajuntaments) i en l'últim any s'ha incrementat en quasi 5.000 milions d'euros.

La presentació ha anat a càrrec del president de la patronal, Josep Sánchez Llibre; la presidenta de la Comissió d’Infraestructures de la patronal, Anna Cornadó; el president de la Cambra de Contractistes i Obres, Lluis Moreno; i el director d'Estudis i Economia de Foment, Salvador Guillermo.

Sánchez Llibre ha incidit en la necessitat d'invertir en infraestructura per un valor equivalen al 2,2% del PIB. "Aquesta manca d'inversió pública catalana suposa una pèrdua d'oportunitats i de qualitat de vida dels ciutadans", lamentava el president de l'entitat, que ha remarcat que la inversió pública serveix com a atracció de cara a la inversió privada.

A més, han afirmat que cal millorar l'eficiència en la planificació i construcció d'infraestructures i equipaments, i per a això cal planificar les infraestructures a mitjà i llarg termini (10-15 anys).

COMPARACIÓ AMB LA RESTA D'EUROPA

Foment del Treball ha analitzat la situació de Catalunya respecte a la resta de regions europees que es poden considerar equiparables per diferents motius. Aquestes regions han estat: Baden-Württemberg (Alemanya), Niedersachsen (Alemanya), Bayern (Alemanya), Hessen (Alemanya), Dinamarca, Rhône-Alpes (França), Holanda Occidental, Lombardia (Italia), Piemont (italia), Languedoc-Roussillon (França), Midi-Pyrénées (França), Aragó, Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid i el País Vasc.

Per equiparar la inversió als indicadors europeus, l'entitat recomana aconseguir una licitació d'obres del 2,2% del PIB català com a variable de la inversió pel conjunt de les administracions públiques. En el cas del 2022, per exemple, la licitació de totes les administracions públiques a Catalunya va ser tan sols del 1'5% del PIB, una licitació que es troba per sota del 2,2% del PIB des de l’any 2010 (12 anys).