El SIL 2023, la Fira Líder de Logística, Transport, Intralogística i Supply Chain del Sud d'Europa, celebrarà el seu 25è aniversari del 7 al 9 de juny amb 650 empreses participants , un 40% internacionals , més de 150 novetats en exclusiva mundial i més de 250 esdeveniments d'empreses. Pel que fa a l'àmbit professional de les empreses participants, el 29% corresponen al transport, un 23% estan especialitzades en tecnologia de la informació, el 21% treballa en intralogística, el 16% es dedica a infraestructures, el 7% a immologística i el 4% restant a la creació de talent.

La celebració de La Nit de la Logística , que estarà presidida pel Rei Felip VI i se celebrarà al Teatre Nacional de Catalunya la tarda-nit del 6 de juny, serà l'avantsala de la fira. Durant La Nit de la Logística es realitzarà un reconeixement a aquells professionals del sector que han contribuït de manera decisiva durant aquests 25 anys a convertir el SIL com la fira referent del sector a la Mediterrània i l'Atlàntic.

La inauguració del SIL 2023 tindrà lloc al pavelló 8 del recinte Montjuïc-Plaça Espanya de Fira de Barcelona, dimecres 7 de juny a les 10 hores, i estarà presidida per la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , entre altres autoritats i representants institucionals. Com és habitual, la fira comptarà amb una cerimònia de lliurament de premis a les millors innovacions que es durà a terme el dijous 8 a les 11.45 ha l'estand del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

Durant l'acte de presentació del SIL 2023 davant els mitjans de comunicació, que ha tingut lloc aquest matí al DFactory Barcelona, Pere Navarro , president del SIL, ha afirmat que “calculem que aquesta edició del SIL tindrà un impacte econòmic a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana de més de 50 milions d?euros durant els tres dies de la seva celebració”. Navarro ha afegit que "aquest any comptarem amb la presència de visitants de 91 països diferents amb una participació especial de professionals d'Amèrica Llatina, Europa, el Nord d'Àfrica i el Sud-est Asiàtic en una de les edicions més internacionals de la història".

Cinc congressos internacionals

Un altre fet destacat de la present edició serà la celebració simultània de 5 grans congressos internacionals. Es tracta del 39è Congrés ALACAT (el congrés més gran del sector a Amèrica Llatina), la 18a European Conference & European Research Seminar del CSCMP (la major organització mundial de directius de la Supply Chain), la 19a MedaLogistics Week (l'esdeveniment de referència de logística i transport de la Mediterrània), la 26a edició d'EUROLOG (el congrés anual de l'Associació Europea de Logística) i el SIL Knowledge .

Blanca Sorigué , directora general del SIL ha explicat que “el SIL és la fira mundial més gran que reuneix tota la cadena de subministrament, així com un espai ideal on realitzar networking. Però a més aquest any comptem amb un espectacular programa de coneixement en què reunim més de 400 speakers i 144 sessions estructurades en 6 eixos diferents com són Supply Chain, Innovació, Tecnologia i Digitalització, Sostenibilitat, Logística i Transport, E-commerce, Última Milla i Smart Mobility i Talent” .

Per la seva banda, la logística 4.0 estarà més present que mai al SIL 2023, on es presentaran en exclusiva més de 150 innovacions , de la mà d'empreses com Usyncro, ecoDeliver, AENA, Seavantage, project44 o Locus Robotics , entre d'altres. A més, el certamen comptarà amb la participació de més de 50 startups , 20 procedents del Logistics 4.0 Incubator impulsat pel CZFB. “D'aquesta manera, el SIL es consolida com el lloc on les principals companyies del sector mostren les seves innovacions més capdavanteres en un esdeveniment d'àmbit internacional, davant la presència de professionals de tota la cadena de subministrament, la majoria d'ells decisió makers, que garanteix la generació de negoci entre els participants” , ha destacat Blanca Sorigué.



Euskadi, comunitat autònoma convidada

El certamen compta aquest any amb Euskadi com a comunitat autònoma convidada que, a més de tenir un estand propi com a expositor destacat a la fira, celebrarà el seu acte central dimecres 7 de juny a les 12 a l'escenari del SIL Knowledge B, on mostrarà el seu potencial a l'àmbit de la sostenibilitat social, mediambiental i econòmica per a la logística del futur.

Entre altres novetats, destaca el Job Market Place , un espai de reclutament i captació de talent organitzat en col·laboració amb Barcelona Activa, que té per objectiu posar en contacte empreses i professionals. Així, el divendres 9 de juny al matí dins del recinte de la fira es faran entrevistes de treball, prèviament concertades.

A més, l'esdeveniment ofereix accés a la Web App SIL Platform , que ofereix la possibilitat de fer networking, mitjançant l'enviament de missatges entre assistents. La plataforma permet sol·licitar reunions amb empreses i navegar per totes les opcions de l'esdeveniment, accedint-hi des de qualsevol dispositiu a través del web del SIL.