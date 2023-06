Foto: @EP

El preu de l'habitatge usat va créixer el 2,8% interanual a Catalunya al maig, fins a 2.354 euros per metre quadrat de mitjana, segons un comunicat d'Idealista aquest divendres. Per províncies, Girona és on més ha augmentat el preu, amb un 6% més que un any enrere, fins a 2.310 euros per metre quadrats.

Per darrere hi ha Tarragona, amb un 5,5% més, fins a 1.493 euros; Lleida, amb un 2,4% més, fins a 1.283 euros; i Barcelona, amb un 0,8% més, fins a 2.692 euros.

A Barcelona ciutat, l'increment va ser del 2,6% interanual, fins a assolir els 4.103 euros per metre quadrats, un 4,8% menys que el màxim històric assolit el juny del 2007.

ESPANYA

L' habitatge usat a Espanya s'ha encarit al maig un 7,1% respecte al mateix mes de l'any passat, fins a 1.976 euros el metre quadrat, fet que suposa un augment del 0,7% respecte al mes anterior, segons l'últim índex de preus immobiliaris d'idealista.

No obstant i malgrat aquesta pujada, la dada se situa un 6,6% per sota del preu màxim històric de l'habitatge a Espanya registrat el juny del 2007.

En el desglossament per comunitats autònomes , 13 regions mostren una pujada de preus respecte al mes anterior, indica el portal immobiliari. Es tracta de Balears (1,8%), seguida de Comunitat Valenciana (1,6%), Aragó (1,4%), Navarra (1,4%), Múrcia (1,2%) i Cantàbria (1, 1%).

Per sota de l'1% en la variació intermensual hi ha les pujades d'Andalusia (0,8%), les Canàries (0,8%), Galícia (0,7%), Catalunya (0,5%), Castella-la Manxa ( 0,4%), Astúries (0,3%) i el País Basc (0,3%). Extremadura (-0,5%), en canvi, encapçala els descensos de preu, seguida de la Comunitat de Madrid (-0,3%), La Rioja (-0,2%) i Castella i Lleó (-0, 1%).

La comunitat autònoma més cara va ser les Balears, amb 3.877 euros el metre quadrat. El segueix la Comunitat de Madrid, amb 3.124 euros; el País Basc, amb 2.189 euros; i Catalunya. Del costat oposat hi ha Castella-la Manxa (899 euros), Extremadura (951 euros) i Regió de Múrcia (1.153 euros), sent les regions més assequibles.

PER PROVÍNCIES

Per províncies, 37 van registrar preus superiors als del mes anterior. Les pujades més importants s'han vist a Terol (2,2%), seguida de les Balears (1,8%), Alacant (1,7%), la Corunya (1,6%) i Saragossa (1,6%). A l'altra banda, hi ha Càceres (-1,7%) com la província on més es redueixen les expectatives dels venedors, seguida de Segòvia (-1%), Zamora (-0,9%), Guipúscoa (-0, 7%) i Salamanca (-0,6%).

Balears és la província més cara per adquirir vivenda (3.877 euros el metre quadrat), seguida de Guipúscoa (3.379 euros), Madrid (3.124 euros), Màlaga (2.918 euros), Biscaia (2.745 euros) i Barcelona.

Ciudad Real és a l'altre extrem com la província més econòmica; el metre quadrat costa 749 euros. Alguna cosa per sobre hi ha Cuenca (781 euros) i Jaén (825 euros).

PER CAPITALS

Idealista ressalta que al mes de maig 40 capitals de província han registrat increments en el preu de l'habitatge. La pujada més pronunciada la va tenir Palma, on les expectatives dels venedors van créixer un 3%, seguida de Pamplona (2,5%), Terol (2,3%), València (2,1%) i Àvila. Per contra, Zamora és la ciutat on més disminueix el preu respecte al mes passat, amb un 1,4%, seguida de Huelva (-1,2%), Lugo (-0,5%) i Las Palmas de Gran Canària (-0,5%).

Sant Sebastià se situa al maig com a capital de província més cara d'Espanya, amb el preu del metre quadrat de l'habitatge en 5.710 euros. El segueixen Barcelona i Madrid, amb 3.979 euros. Pel que fa a variació mensual, la ciutat Comtal va tenir un increment del 0,5% i la capital, del 0,1%.

Finalment, les capitals més econòmiques van ser Jaén, amb 1.104 euros el metre quadrat, seguida de Zamora, amb 1.114 euros, i Lleida, amb 1.137 euros.