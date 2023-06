Galiciapress ha comparat la mostra de dades publicades a la Dark Web amb dades públiques disponibles a xarxes socials, publicades motu propi, per clients i representants sindicals a R cable. Totes les dades contrastades, dotzenes, coincideixen.

Passaport censurat per Galiciapress a partir d'una captura de pantalla de les dades presumptament hackejades a R i publicades a la Dark Web

A més, entre les dades ja publicades hi ha almenys una captura de pantalla del Passaport d'una clienta gallega del grup. Els trets de la foto del passaport coincideixen amb els trets d'una persona amb aquest nom a Linkedin. L'amenaça de publicació massiva després de l'hackeig és, per tant, creïble .

Cal recordar que els clients de les operadores de telefonia han de facilitar còpia del DNI o Passaport quan contracten una línia.



El xantatge després de l'hackeig va ser publicat al bloc de filtracions de ransomware LockBit 3.0 Leaked Data -accessible fàcilment per exemple a través del navegador Tor- a mitjans de maig. Unes dates que coincideixen amb problemes patits a les plataformes d'atenció al client del grup Más Móvil, segons van reportar diverses publicacions com Genbeta .

LockBit 3.0 és un dels programes informàtics que utilitzen els hackers per robar i encriptar dades. Per exemple , és el que s'ha utilitzat per atacar el Concello de Cangas d'O Morrazo la setmana passada, segons diversos experts informàtics.

Entre la mostra de dades publicada figura el número de DNI del lehendakari del País Basc Íñigo Urkullu Rentería . El seu nom forma part d'un llistat titulat “clients especials” entre els quals també hi ha nombrosos directius de les principals empreses basques com, per exemple, Kutxabank. També el d'altres polítics euskalduns, com l' exdiputada del PNB Margarita Uria Etxebarria

