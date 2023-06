La fira, que es durà a terme al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, comptarà amb la participació de 650 empreses i s?espera un retorn econòmic de 40 milions d?euros per a la ciutat. | @EP

El Rei Felip VI assistirà a la Nit de la Logística, un sopar que se celebrarà al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) el dimarts 6 de juny i que servirà per obrir la 25a edició del Saló Internacional de la Logística (SIL), acompanyat per la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que també inaugurarà la trobada amb el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, dimecres 7.

La fira se celebrarà del 7 al 9 de juny al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, i a la Nit de la Logística es reconeixerà els professionals del sector que han contribuït de “manera decisiva durant aquests 25 anys a convertir el SIL com a fira referent del sector”, van explicar en roda de premsa el delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, i la directora general, Blanca Sorigué.

Com és habitual, la fira, el lema de la qual és 'Som el sector que fa que les coses passin', també comptarà amb una cerimònia de lliurament de premis a les millors innovacions que es durà a terme dijous 8 a l'estand del CZFB.

Navarro va explicar que el saló comptava dimarts passat amb més de 14.000 inscrits i ha previst un retorn econòmic per a Barcelona de 40 milions d'euros.

Per al delegat especial, l'edició d'aquest any "ha creat una gran expectació" al sector i ha explicat que l'aniversari ha de servir per reivindicar la logística.

650 EMPRESES



Sorigué ha detallat que participaran en la trobada 650 empreses expositores i visitants procedents de 180 països diferents, i es realitzaran 124 sessions amb més de 400 'speakers' internacionals en què es parlarà d'indústria, connectivitat, persones i continents, a més de logística.

Està previst que les empreses participants presentin 150 innovacions, algunes de les quals en primícia, que giraran entorn de tecnologies com ara la intel·ligència artificial, plataformes d'informació en temps real, mesuradors d'emissions o robòtica, entre altres temes.

D'altra banda, Euskadi serà la comunitat autònoma convidada a l'edició d'aquest any, en què es destacarà la importància de la ubicació i del sector logístic i industrial.

CINC CONGRESSOS



El SIL 2023 acollirà cinc congressos sectorials més: el de la Federació d'Associacions Nacionals d'Agents de Càrrega i Operadors Logístics Internacionals d'Amèrica Llatina i el Carib (Alacat); la trobada anual de l'European Logistics Association (ELA) --Eurolog--, i la del Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) nord-americà.

També es realitzarà la 19 MedaLogistics Week, dedicada a la logística i el transport a la Mediterrània, i el SIL Knowledge.

Navarro va celebrar que el sector logístic internacional tingui el SIL com a punt de trobada i ha posat com a exemple el congrés d'Alacat, que ja es va celebrar en el marc del saló el 2019 i que repeteixen perquè “els va anar molt bé”.