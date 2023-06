La presidenta del Tribunal de Comptes, Enriqueta Chicano / @EP

La Tresoreria General de la Seguretat Social va embargar el 2021 més de 3,5 milions de béns mobles i immobles , drets econòmics, salaris, prestacions i comptes corrents, cosa que suma una quantia de 333 milions d'euros, segons ha informat el Tribunal de Comptes en un informe fiscalitzador en què adverteix, no obstant, que el sistema de gestió dels embargaments és "manifestament millorable".

De la xifra de 333 milions , més de 264,5 milions van correspondre a embargaments de comptes corrents, 53,4 milions a embargaments de devolucions tributàries i 15,1 milions a alienacions, mitjançant subhastes públiques, dels béns que tenia embargats.

El Tribunal de Comptes apunta que un dels motius pels quals fa aquest informe és pel "volum significatiu" d'embargaments realitzats el 2021, just un any després de l'esclat de la pandèmia. També diu que els procediments d'embargament compten amb "disparitat de criteri" i s'emparen en un sistema "manifestament millorable".

FUNCIONAMENT DE L'EMBARGAMENT

Breument, l'organisme fiscalitzador explica que quan un subjecte (empresa o particular) no abona els seus deutes amb la Seguretat Social ni en període voluntari ni executiu, les unitats de recaptació tenen l'obligació de procedir contra el patrimoni del deutor i embargar els béns i els drets que considerin necessaris. Això sí, respectant aquells considerats inembargables.

Per això, dicten les provisions de constrenyiment corresponents, que tenen la mateixa força executiva que les sentències judicials, sobre els béns del deutor i procedeixen a travar-los ia dipositar-los en instal·lacions pròpies o arrendades a tercers, encara que també poden deixar els béns a disposició del deutor . Si això últim passa l'adequada gestió i control d'aquests béns embargats és indispensable.

Posteriorment, explica el Tribunal de Comptes, han de procedir a la seva alienació, que pot tenir lloc mitjançant subhasta pública , que és el procediment habitual, concurs o adjudicació directa.

En el seu informe, el Tribunal de Comptes posa al punt de mira les subhastes públiques presencials. En concret, critica que el procediment d'aquestes subhastes que realitzen les direccions provincials de la Tresoreria és "totalment obsolet".

L'organisme diu que la celebració de subhastes públiques presencials de béns embargats no és eficient, atès els costos directes i indirectes que comporten, i "no és coherent" mantenir aquest sistema presencial quan el sistema de subhastes electròniques ja està implantat fa temps a altres administracions. Públiques, a través del Portal de Subhastes de l'Agència Estatal del Butlletí Oficial de l'Estat.

"La Tresoreria General de la Seguretat Social hauria d'impulsar les mesures oportunes per modificar la normativa que regula l'embargament de béns i drets de la Seguretat Social", adverteix el Tribunal de Comptes, que també aconsella impartir instruccions per homogeneïtzar la gestió d'aquests embargaments per part de les seves direccions provincials.

EXIGEIX UNA BASE DE DADES CENTRALITZADA

Una altra de les crítiques del Tribunal és que la Tresoreria General de la Seguretat Social no disposa d'una base de dades centralitzada amb el detall dels béns embargats en què figuri el seu estat de conservació, el valor i la ubicació d'aquests béns.

Pel que fa als vehicles embargats de dipòsits de la Direcció Provincial de Madrid, l'organisme assenyala que aquests "no estaven ben gestionats" el 2021.

Per justificar aquesta crítica, l'òrgan fiscalitzador apunta a l'augment del 100% de la capacitat del dipòsit de Coslada (Madrid), que va suposar un increment del preu un 82,51%. Això, diu el Tribunal, "no va tenir relació amb les necessitats reals d'espai per als béns", ja que els vehicles dipositats només van augmentar un 14,01%.

D'altra banda, més del 73,7% de vehicles embargats i custodiats a Coslada i el 95% del dipòsit de Sant Martí de la Vega, també Madrid, tenien una antiguitat superior als deu anys, cosa que "fa difícil la seva alienació i la recuperació efectiva del deute".

A més, la institució critica que el temps de permanència dels vehicles al dipòsit de Coslada "no va ser raonable", una "absència" de controls adequades dels béns en aquest dipòsit i que la Direcció Provincial de la Tresoreria de Madrid no va repercutir els despeses derivades de l'arrendament dels dipòsits de béns embargats als deutors.

VISITES "POC EFICIENTS" DELS RECAPTADORS

El Tribunal apunta que els preus facturats en virtut del contracte formalitzat per la Direcció Provincial de la Tresoreria de la Seguretat Social de Barcelona per a l'extracció de vehicles de la via pública va ser gairebé vuit vegades superior al formalitzat a València i gairebé va triplicar el de la Direcció Provincial de Madrid.

Per part seva, critica també que el resultat de les visites dels recaptadors de la Seguretat Social a les instal·lacions dels deutors ha estat "poc eficient" i d'"excessius expendents declarats com a incobrables".

En definitiva, el Tribunal de Comptes recomana implantar una base de dades centralitzada per a tots els béns embargats; retirar dels dipòsits els vehicles més antigues i subhastar aquells que estiguin més de dos anys al dipòsit; implantar subhastes públiques electròniques i impulsar les reformes normatives oportunes amb la finalitat de permetre les segones subhastes a preus diferents de la primera.