També es va revelar que el finançament del projecte pot arribar als 24 anys i compta amb la participació d'un total de 20 inversors destacats. | @FCBarcelona

La remodelació del nou i futurista Camp Nou ja ha començat. La setmana passada els aficionats es van acomiadar de l'estadi i aquesta setmana ja s'han començat amb les obres de millora. Aquest estadi forma part del nou Espai Barça, una iniciativa de gran envergadura que engloba la metamorfosi del Camp Nou, el flamant Palau Blaugrana i el Campus Barça. Tot aquest complex esportiu no sols implica superar reptes arquitectònics d'importància, sinó que també demana una inversió econòmica considerable.

FINANÇAMENT DEL PROJECTE

El club ha tancat el finançament del projecte amb 20 inversors, incloent-hi noms destacats com Goldman Sachs, JP Morgan, JLL, Pérez-Lorca, DLA Piper, Key Capital Partners, Legends i IPG 360. El finançament es divideix en trams de 5, 7, 9, 20 i 24 anys, i ofereix flexibilitat, incloent-hi un període de carència.

El FC Barcelona començarà a reemborsar el préstec un cop finalitzades les obres de l'estadi, utilitzant els ingressos generats per l'Spotify Camp Nou, estimats al voltant de 247 milions d'euros anuals.

LES PALANQUES DE LAPORTA

Tota aquesta remodelació i inversió s'han fet durant una etapa de dificultats econòmiques. El FC Barcelona va haver de vendre part dels seus actius per mantenir la seva fortalesa empresarial. L'estiu del 2022, el president Laporta va realitzar quatre operacions per assegurar liquiditat al club.

La primera operació va consistir a la venda del 10% dels drets televisius al grup Sixth Street per 207,5 milions d'euros. Posteriorment, es va ampliar l'acord i va atorgar un 15% addicional per 330 milions d'euros. A més, es va vendre el 24,5% de Barça Studios a Socios.com, i es va cedir un altre 24,5% a Orpheus Media per 100 milions d'euros.

El FC Barcelona va emfatitzar en un dels principals titulars relacionats amb el seu acord de finançament, ressaltant que es va aconseguir complir amb els criteris aprovats al referèndum sense posar en risc el patrimoni del club ni hipotecar l'estadi.

DEUTE

Tot i això, aquesta decisió no ha estat exempta de conseqüències econòmiques per al conjunt culer. Segons informes del Confidencial, al voltant del 70% del deute adquirit per a la construcció del nou Camp Nou ha estat contret a un interès superior al 7%. Aquesta és una xifra totalment diferent de la que va anunciar el director financer del club, Manel del Río, que assegurava haver obtingut 1.450 milions d'euros de deute per a l'Espai Barça amb un interès mitjà del 5,53 %.

MILLORES DE L'ESTADI

El Camp Nou, inaugurat el 1957, ha estat objecte de diverses reformes al llarg dels anys. El nou projecte de remodelació, a càrrec de l'estudi d'arquitectura Nikken Sekkei , cerca mantenir la identitat de l'estadi mentre s'introdueixen millores en termes de tecnologia, sostenibilitat i accessibilitat.

El futur Camp Nou comptarà amb una pantalla 360º a l'interior, millores al sistema de seguretat i control d'accés, i una coberta amb 30.000m² de panells solars per generar energia fotovoltaica. La coberta incorporarà un sistema de geotèrmia i una distribució de fred i calor global (District Heating & Cooling) per convertir l'Espai Barça en un referent de sostenibilitat.

També s'ampliarà l'espai VIP i optimitzarà la distribució de les grades per oferir una millor experiència als espectadors.

S'espera que el nou Camp Nou estigui completament acabat a finals del 2025, encara que només jugaria fora de casa la temporada 2023/2024 com va fer el Reial Madrid. L'estadi comptarà amb una capacitat per a 105.000 espectadors i la possibilitat de cobrir l'estadi en cas de males condicions climàtiques.

LA PRIMERA PEDRA

L'estadi del FC Barcelona, conegut com a Camp Nou, ha iniciat les obres de remodelació amb la col·locació simbòlica de la primera pedra per part del president Joan Laporta.

L'acte va tenir lloc a la gespa de l'estadi, amb la presència d'inversors i patrocinadors del club i estadi, així com jugadors dels diferents equips. Es va introduir una caixa transparent que simbolitzava la primera pedra, la qual contenia objectes representatius, com ara banderes del Barça, diaris de l'últim partit i una samarreta del club.

Durant l'acte, Laporta va destacar la importància del nou Camp Nou com el futur del club i com un estadi modern i segur. A més de Laporta, altres personalitats del club, com l'entrenador Xavi Hernández i el capità Sergio Busquets, també van participar en la introducció d'objectes a la caixa simbòlica. Jugadors i jugadores del planter també van contribuir amb unes botes de futbol.