Prop del 40% dels lots subhastats el 2021 no van rebre ofertes, i les comunitats autònomes de Barcelona, Madrid i València van encapçalar la llista amb percentatges alarmants. | @EP

La Seguretat Social enfronta dificultats a causa dels embargaments per impagaments, segons un informe del Tribunal de Comptes. El 2021, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) tenia 5.129 lots llestos per subhastar, però prop del 40% van quedar sense ofertes. Les comunitats autònomes amb més lots deserts a la segona subhasta van ser Barcelona, Madrid i València, amb percentatges del 86,5%, 58,3% i 50%, respectivament.

El Tribunal de Comptes destaca que fer una segona subhasta en les mateixes condicions no sembla raonable des del punt de vista econòmic, per la qual cosa proposa reduir el preu de sortida en cada intent de subhasta. En cas que la segona subhasta també quedi deserta, el bé és retornat al propietari, cosa que implica aixecar l'embargament. Per a béns incautats per delictes com a tràfic de drogues, se suggereix una reducció del 40% a l'import.

A més, es planteja l'opció que el creditor pugui adquirir el bé pel 30% del seu valor si ningú més no mostra interès, i per a les subhastes realitzades per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, es proposa un descompte del 50%.

La suspensió de subhastes també ha afectat la Seguretat Social, deixant de percebre prop de 27,76 milions d'euros el 2020 i suspenent el 65,1% de les subhastes públiques el 2021. Aquestes suspensions es deuen a errors en el procés de tramitació, com a notificacions incorrectes, càlculs erronis de càrregues i determinació de béns equivocada.

L'informe del Tribunal de Comptes destaca la necessitat de millorar els procediments de notificació i comunicació relacionats amb els embargaments. També proposa mesures correctives, com la reducció del preu dels béns a les segones subhastes, per augmentar les possibilitats de venda i recuperació de recursos. Aquestes recomanacions busquen enfortir la capacitat de la Seguretat Social per fer front a les obligacions financeres i garantir la sostenibilitat del sistema a llarg termini.