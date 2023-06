És urgent prendre mesures per abordar aquesta situació i garantir que l'IMV compleixi el seu objectiu de donar ajuda i dignitat als que més ho necessiten. | @EP

Les reclamacions per cobraments indeguts de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) estan passant desapercebudes per al govern però representen una gran preocupació per als beneficiaris. La Seguretat Social està fent revisions retroactives de l'IMV, la qual cosa significa que s'estan reclamant quantitats errònies que van ser pagades durant tot un any. Aquests retards als pagaments generen problemes addicionals, ja que poden afectar l'elegibilitat per a altres ajudes i prestacions.

Algunes persones que rebien una quantitat mensual de 60 € de sobte es troben que se'ls reclama el pagament de gairebé 300 € per suposats cobraments indeguts. Tot i això, aquests retards no es fan evidents fins un any després, cosa que pot portar a la denegació d'altres ajudes, com les destinades a l'alimentació.

La revisió retroactiva de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) ha donat lloc a un problema nou. Aquest procés es basa en les dades de l'any anterior, la qual cosa significa que si una persona va rebre la prestació l'any 2020, utilitzant informació de l'any 2019, i posteriorment, el desembre del 2021, es va fer una revisió, aquelles persones que van superar el límit d'ingressos l'any 2020 i són objecte de reclamacions per cobraments indeguts l'any 2022, fins i tot per quantitats que pugen a milers d'euros. En resum, els beneficiaris de l'IMV estan sent afectats per aquestes reclamacions retrospectives que es basen en dades passades i que poden generar deutes significatius.

RECLAMACIONS

La manera com la Seguretat Social està gestionant aquestes reclamacions també ha generat preocupació. A les cartes enviades als beneficiaris, s'exigeix el pagament del deute en un termini de 30 dies o s'imposa un recàrrec del 20%. Fins i tot si el deute està en procés judicial, no s'aturen els interessos generats, cosa que deixa els perceptors de l'IMV en una situació de total indefensió.

Davant d'aquesta situació, els beneficiaris de l'IMV estan sol·licitant que s'aturi la mala gestió i la mala praxi sobre l'IMV, que es facin pagaments lògics i raonables, que es tinguin en compte les dades econòmiques de l'any en curs en lloc de l'any anterior, i que es brindi ajut real per a la inserció laboral i la formació, evitant així la reincidència en la precarietat econòmica i la dependència de l'IMV.

És fonamental que es prenguin mesures urgents per abordar aquests problemes i garantir que l'Ingrés Mínim Vital compleixi el seu objectiu de donar suport a les persones en situació de precarietat econòmica, brindant-los l'ajut i la dignitat que necessiten per viure de manera justa i digna.