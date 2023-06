Foto: CZFB

El Saló Internacional de Logística 2023 (SIL) obrirà les seves portes demà 7 de juny amb un acte d'inauguració que estarà presidit per la ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en una de les edicions més especials, ja que es compleixen 25 anys des que tingués lloc la seva primera edició. L'acte inaugural, que es durà a terme a les 10 hores en el pavelló 8 del recinte Montjuïc-Plaça Espanya de Fira de Barcelona (Sala CSCMP), també comptarà amb la presència del Conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent, la Vice Lehendakari i consellera de Treball i Ocupació del Govern Basc, Idoia Mendia, i la tercera tinenta d'alcalde en funcions de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, el president del SIL, Pere Navarro, el president d’ALACAT, Moisès Solís, i la directora general del SIL, Blanca Sorigué.

Aquest suport institucional demostra la importància estratègica de la fira en el desenvolupament econòmic del país i la seva rellevància com a punt de trobada per a professionals i empreses del sector logístic i del transport. Cal recordar que aquesta trobada, organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), s'ha convertit en la fira líder de parla hispana a tot el món sobre Logística i Transport, i un referent per al sud d'Europa i el Mediterrani.

Del 7 al 9 de juny, es reuniran a Barcelona més de 12.000 participants, representant al voltant de 650 empreses, un 40% d'elles internacionals, i més de 250 esdeveniments. Es calcula que el SIL tindrà un impacte econòmic a la ciutat i la seva àrea metropolitana de més de 40 milions d'euros durant els tres dies de la seva celebració. El SIL 2023 reunirà un ampli ventall d'expositors els qui presentaran més de 150 novetats en exclusiva mundial sobre solucions tecnològiques, innovacions i serveis especialitzats en matèria de logística, transport, intralogística, distribució, última milla… A més, comptarà amb una programació completa de conferències, taules rodones i activitats paral·leles que abordaran els desafiaments actuals i les tendències emergents en la indústria.

Pere Navarro, president del SIL, afirma que “viurem una edició realment especial. La celebració dels 25 anys coincideix amb un moment de transformació del sector, amb la implementació d'avanços tecnològics que han contribuït a una major eficiència i traçabilitat de la logística, sempre posant el focus cada vegada més en la sostenibilitat, i que permetrà aflorar noves oportunitats laborals amb perfils de nova generació. Durant aquests anys, el SIL s'ha anat reinventant edició rere edició sempre de la mà del sector. Tot això ens ha permès convertir aquest esdeveniment en un dels més importants a nivell mundial i en la fira referent del sector de parla hispana, el sud d'Europa, el Mediterrani”.

CINC CONGRESSOS INTERNACIONALS

El SIL continua apostant pel seu caràcter internacional i durant aquesta edició se celebraran simultàniament fins a 5 congressos. D'aquesta manera, tindran lloc la 39a edició d’ALACAT, el congrés més gran sobre logística que se celebra a Amèrica Llatina organitzat per la Federació d'Associacions Nacionals d'Agents de Càrrega i Operadors Logístics Internacionals d'Amèrica Llatina; la European Conference & European Research Seminar, organitzada anualment pel CSCMP (Council Supply Chain Management Professionals); la 26a edició de l’EUROLOG, congrés anual de l'ELA (European Logistics Association); a més de la 19a edició de la MedaLogistics Week, la Setmana de Logística i Transport al Mediterrani creat conjuntament amb l'Associació de Cambres de Comerç i Indústria del Mediterrani (ASCAME) i amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona i la MedPorts Association. Aquest últim congrés, també inclou altres dues trobades: la 15a edició del MedPorts & Shipping Summit, i la Segona trobada de Logística d'Àfrica.

El cinquè congrés és l'apartat SIL Knowledge, una àrea de coneixement que continuarà tenint un pes molt important en el SIL amb ponències dividides en sis blocs: sostenibilitat; logística i transport; supply chain; innovació, tecnologia i digitalització; ecommerce, última milla i smart mobility; i talent. D'aquesta manera, es reuniran fins a 400 speakers, entorn de 144 sessions, que els permetrà bastir ponts de negoci i intercanvi de coneixement i experiència entre la logística hispana, europea i del Mediterrani.

“Al llarg dels últims 25 anys, el SIL ha demostrat la seva capacitat per a atreure a professionals i empreses de tot el món, convertint-se en un punt de trobada global per a la innovació i el desenvolupament en la cadena de subministrament”, comenta Blanca Sorigué, directora general del SIL. Sorigué afegeix que “en aquesta edició tan especial volem celebrar-ho reunint professionals de 5 congressos de tot el món. Comptarem amb la presència de destacades empreses internacionals, així com amb una àmplia oferta d'activitats i conferències que abordaran temes de rellevància global en l'àmbit logístic, convertint de nou a Barcelona com la capital de la logística”.

IMPORTANT PRESÈNCIA D'EUSKADI

Enguany el SIL comptarà amb l'especial participació d'Euskadi com a comunitat autònoma convidada, que mostrarà el seu potencial en l'àmbit de la sostenibilitat social, mediambiental i econòmica per a la logística del futur.

Euskadi és de les regions més potents d'Europa en el sector logístic, com ha reconegut la mateixa UE, sent un node logístic estratègic de l'Eix Atlàntic europeu. La regió compta amb infraestructures de gran pes, com el Port de Bilbao o l'Aeroport de Vitòria, així com notables xarxes de carreteres i ferroviàries i centres logístics.

Durant la fira, la regió comptarà amb un estand propi com a expositor, a més de celebrar el seu acte central el dimecres 7 de juny a les 12 hores dins del SIL Knowledge.

NIT DE LA LOGÍSTICA

A més, aquesta mateixa nit tindrà lloc la celebració de la Nit de la Logística, un sopar de gala en el Teatre Nacional de Catalunya que tindrà com a convidat especial a la seva majestat el Rei Felipe VI. Durant aquest acte es realitzarà un emotiu reconeixement a aquells professionals del sector que han contribuït de manera decisiva a convertir el SIL com la fira referent del sector al Mediterrani i l'Atlàntic durant aquests 25 anys.